Eva Copa: “En mi ciudad no habrá cuarentena rígida, así me critiquen”

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, descartó la mañana de este jueves que vaya a aceptar dictar una cuarentena rígida en esa urbe, como solicitan otras autoridades del departamento. Sostiene que si la población no muere por Covid-19 lo hará por hambre y pobreza, si se adoptan más restricciones.

“No podemos restringir más a nuestra gente, en mi caso, en mi ciudad, no habrá cuarentena rígida, así me critiquen, porque estoy golpeando los bolsillos de mi ciudad, que ha sido la más afectada con la cuarentena rígida. Si la gente no va a morir por el Covid-19, morirá por la desesperación y el hambre, y eso es lo que tenemos que combatir”, dijo.

La titular local arribó esta jornada a Santa Cruz para sostener reuniones con empresarios privados y enfatizó la necesidad de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno ante la tercera ola de la pandemia.

Consideró urgente que se den más facilidades para la importación de vacunas, pero lamentó que las administraciones regionales y municipales tampoco cuenten con los recursos necesarios para fortalecer sus sistemas de salud.

En el ámbito político, Copa confirmó que conversará con Jhonny Fernández, pero descartó por completo algún acercamiento con Luis Fernando Camacho.

“En la tarde me reuniré con el alcalde para ver sus plantas de oxígeno, su experiencia nos servirá para que nosotros veamos el tema de la planificación. No tendré ninguna reunión con el gobernador”, precisó.