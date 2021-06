Exsenador revela que el MAS negoció con el Gobierno de Áñez que no se anule su personería

Fuente: lostiempos.com

No anular la personería jurídica del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue uno de los temas que abordaron representantes de ese partido con la administración del gobierno de Jeanine Áńez, según reveló el exsenador del MAS, Omar Aguilar.

Citado por Página Siete, el exsenador afirmó que se trataron estos temas, luego de la renuncia de Evo Morales.

“Nosotros negociamos cuatro temas con el gobierno de Áñez. Primero, lanzar la ley de convocatoria a elecciones; segundo, lanzar la convocatoria a elecciones de vocales; tercero, la Ley de Garantías y la cuarta fue la no anulación de la personería jurídica del MAS. (…) No anular la personería no se sabía, no lo mediatizamos por estrategia”, dijo Aguilar.

En dichas reuniones participaron la presidenta del Senado, Eva Copa, los exministros Hector Arce, Carlos Romero y Javier Zabaleta. Por su parte, Jerjes Justiniano, Álvaro Coimbra y Óscar Ortiz estuvieron como parlamentarios opositores.

Aguilar detalló que también se contó con la presencia de exembajadores de los países que fueron parte del proceso de pacificación, además de delegados de las Naciones Unidad, Iglesia Católica y de otros organismos.

“Recuerdo que le dijimos a Óscar Ortiz y a todos: ‘Si anulan la personería jurídica del MAS, vamos a generar malestar en la militancia del MAS y generar nuevos problemas‘. (…) En ese momento el Gobierno podía hacer lo que se le daba la gana y eso no quieren aceptar los amigos del MAS. Si en ese momento Murillo nos pisaba el cuello, nadie iba a decir nada, en ese momento todos se escondieron bajo el catre, quienes dimos la cara fueron Eva Copa, mi persona y el exjefe de bancada del MAS del Senado”, contó.

Según el exasambleísta, la intención era eliminar la sigla del MAS mediante un decreto supremo, pero también que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitiera una resolución que anule a ese partido, con el argumento del fraude electoral.

“El MAS nos debe su personería jurídica a doña Eva Copa, mi persona y al exjefe de bancada. Nosotros salvamos la personería jurídica con los argumentos de que eso iba a generar mayor convulsión. Sí, fue parte de la negociación, porque había una decisión tomada de anular la personería jurídica del MAS”, recalcó.