Familias de pacientes de CNS peregrinan por morfina, cuya venta está restringida

Fuente: paginasiete.bo

Verónica Zapana S. / La Paz

En las últimas semanas, los familiares de pacientes graves con Covid-19 que se encuentran internados en el Hospital Santiago Segundo -establecimiento dependiente de la Caja Nacional de Salud (CNS)- deben peregrinar para comprar morfina, un fármaco de uso controlado y de muy complicada adquisición en el mercado local.

“Lastimosamente nos han dado una receta indicando que mi pariente necesita morfina, pero como el hospital (Santiago Segundo) no tiene, nosotros debemos conseguir este fármaco. Hemos peregrinado por todo lado y más bien estoy consiguiendo, pero me da pena otra gente que no logra encontrar este fármaco”, contó una familiar de una paciente con Covid-19 que está internada en este establecimiento de salud, ubicado en El Alto.

El administrador regional de La Paz de la CNS, Max Gonzales, dijo a Página Siete que evidentemente la gente está buscando morfina porque “es un medicamento controlado”, al igual que la metadona y el fentanilo.

“Si para una institución es difícil comprar este medicamento, para (la familia de) un paciente es peor”, explicó Gonzales.

Según la autoridad de la CNS, para comprar esos medicamentos, las entidades requieren un permiso especial de la Agemed (Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud).

“Hoy (ayer) ya hemos obtenido la autorización escrita de la Agemed para adquirir estos medicamentos”, dijo ayer el administrador regional de la CNS de La Paz.

De acuerdo con Gonzales, conseguir esa autorización demoró la adquisición de esos fármacos. “Ya tienen presupuesto”, dijo. Indicó que con ese permiso ya se solicitó la compra directa de estos medicamentos. Aseguró que el proceso no durará más de 72 horas. “Ojalá menos”, añadió.

Mientras tanto, los familiares de los pacientes con coronavirus continúan peregrinando en busca de morfina. Uno de ellos contó que recibió una receta, pero tardó en conseguir la medicina porque las farmacias exigen un documento valorado con firma y sello de pie, entre otros requerimientos.

Según una familiar de la persona internada en este hospital, su familia tuvo que peregrinar para adquirir morfina, incluso llegaron a la jefatura de farmacias del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz porque este medicamento sólo se usa en pacientes con cáncer que están en etapa terminal.

¿Pero por qué se usa este fármaco en terapia del dolor para pacientes con Covid-19? Según profesionales de salud, la morfina se usa para dos momentos específicos: el primero es para ayudar al paciente a tener la chance de salir del proceso inflamatorio y el segundo es para que pueda partir con calidad y sin dolor ni sufrimiento.

“La Covid-19 produce un síntoma muy angustioso que es la disnea -una sensación de falta de aire por la inflamación del pulmón-. Es tan intensa la afectación en los pulmones, que el paciente no tiene una buena cantidad de espacio en los pulmones para respirar. (Esta situación) provoca que una persona sienta que lo están asfixiando, pero eso ocurre por el proceso infeccioso e inflamatorio”, sostuvo el profesional de salud que prefirió guardar su nombre en reserva.

De hecho, el año pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugirió a los países hacer cuidados paliativos para los pacientes con Covid. “En todos los países del mundo ya se comenzaron a realizar protocolos para el uso de ese medicamento”, dijo.

Gonzales, el administrador regional de la CNS, explicó que en el Hospital Santiago Segundo el tratamiento con este fármaco se usa “desde el año pasado”.

El galeno contó que antes de usar morfina, “tristemente muchos han partido sufriendo”. “Estaban conscientes y sintieron cómo se estaban asfixiando”.

El profesional afirmó que este fármaco no se usa para sedar ni para adelantar la muerte. “Lo que hace es reducir la sensación de falta de aire y refuerza su musculatura para poder respirar”, añadió.

“Luego de la implementación de la morfina en el tratamiento, muchos pacientes que estaban en agitación extrema han tenido el chance de salir del cuadro de inflamación y ahora están en sus casas”, contó el galeno.

En otros casos, en especial en los de un proceso muy avanzado y crítico, la morfina ha ayudado a los pacientes a “partir con calidad y que no se vayan sufriendo”.