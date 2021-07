Fiscalía hará desfilar a 7 políticos por «caso golpe» y acecha a Carlos Mesa

Erika Segales / La Paz

El secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó que los próximos convocados a declarar en el marco del denominado caso “golpe de Estado” son el exdiputado Víctor Borda, el exsenador Rubén Medinaceli, además de José Antonio Quiroga, Ricardo Paz Ballivián, Luis Vásquez Villamor, Jerjes Justiniano Atalá y Roberto Moscoso. Cinco de los mencionados informaron a Página Siete que asistirán a brindar su versión de los hechos de 2019.

Edwin Quispe, secretario de la Fiscalía, anunció que 7 políticos declararán por caso “golpe”. Foto: FGE.

Quispe indicó también que la comisión de fiscales a cargo del caso decidirá en qué condición volverá a comparecer el líder de CC, Carlos Mesa. El jefe de la alianza naranja calificó el anuncio como una “amenaza directa” en su contra.

“Esta semana vamos a concluir con una primera parte de lo que es la recepción de declaraciones informativas en calidad de testigos de las exautoridades, convocándose a Rubén Medinaceli y Víctor Borda (…); para la próxima semana, entre lunes y viernes, vamos a citar a José Antonio Quiroga, Ricardo Paz Ballivián, Luis Vásquez Villamor, Jerjes Justiniano Atalá y Roberto Moscoso”, manifestó el secretario de la Fiscalía General.

Consultados sobre si prestarán su declaración informativa Borda, Quiroga, Vásquez, Justiniano y Moscoso afirmaron que sí lo harán, mientras que Paz indicó que emitirá un pronunciamiento cuando reciba a citación de la Fiscalía. Este medio intentó también comunicarse, sin éxito, con Medinaceli.

Borda y Medinaceli fueron convocados a prestar su declaración para este jueves. En el caso del expresidente de la Cámara de Diputados, la citación está fijada para las 11:00 .

“Es importante que en la historia se determine la existencia de un golpe de Estado, como ya se ha acreditado. En mi caso particular, el pueblo potosino conoce que mi persona ha sufrido vulneración de derechos elementales, fundamentales. Han quemado mi casa, tomaron a mi hermano de rehén, han destruido su casa y hasta ahora absolutamente nadie es responsable de estos hechos, han presionado para que yo renuncie. Iré a decir los hechos que he vivido”, dijo Borda.

Por su parte, Antonio Quiroga, excoordinador político de CC, señaló: “Si la Fiscalía me cita, voy a asistir. Lo que es evidente es que están tratando de armar un caso y estas palabras no son mías, estoy reproduciendo lo que dijo el ministro Iván Lima en la entrevista que dio a María Galindo; él dijo que estaban armando un caso que en realidad debería ir por la vía de un juicio de responsabilidades”.

Mientras que el jurista Luis Vásquez Villamor, que participó junto con el expresidente Tuto Quiroga en las mesas de diálogo, apuntó: “Plenamente consciente de mi obligación como jurista, voy a asistir a las convocatorias que me hagan en éste y en cualquier caso, eso queda muy claro para mí. Creo que parte de los deberes de formar parte de una comunidad como la nuestra es cumplir la Constitución y las leyes, voy a cumplir la Constitución y las leyes, y si se me convoca como testigo no tengo ningún problema de asistir y dar a conocer lo que vi y lo que escuché”.

Asimismo, el abogado Jerjes Justiniano, que representó en las mesas de diálogo a Luis Fernando Camacho, expresó: “Si nos convocan a declarar en calidad de testigos, tenemos la obligación de declarar. Yo creo que es un caso totalmente armado, creo que es una persecución política, y por eso creo que vale la pena que declaremos, para que demos a conocer nuestra versión, porque nuestra versión tiene valor probatorio. Cuando uno es citado como testigo, lo que uno diga es prueba”.

En tanto, Roberto Moscoso, secretario nacional de UN, manifestó: “No he recibido nada de forma oficial, estamos a la espera y, obviamente, si nos citan vamos a asistir. Nosotros participamos de una reunión que nos convocó la Iglesia y el propio MAS para mirar la situación política del momento, para ver qué se podía hacer”.

Mientras que Ricardo Paz, exjefe de campaña de CC, señaló que se pronunciará “apenas reciba la citación” de la Fiscalía.

Sobre la declaración de Mesa

El secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, informó que en lo que respecta a Carlos Mesa, la comisión de fiscales a cargo del caso “golpe de Estado” verá más adelante “la condición en la que comparecerá” ante la justicia, luego de haberse acogido al silencio en su declaración del 17 de junio. En aquella oportunidad, Mesa sostuvo que ese caso se fundamenta en “hechos falsos” y en “manipulación de pruebas ‘aparentes’”.

“Carlos Mesa ya nos ha mostrado que no va a colaborar con la justicia. Que quede en su conciencia y en su irresponsabilidad como ciudadano el no haber aportado a la investigación. Ya la comisión decidirá, en función a los elementos que tengamos, más las dos declaraciones de esta semana y las próximas, la condición en la que va a comparecer ante la justicia”, dijo Quispe.

El líder de la principal fuerza opositora tomó esas palabras como una “amenaza”. “La amenaza directa de Edwin Quispe a nombre de la Fiscalía, en mi contra, muestra la decisión del MAS de continuar la persecución política usando la mentira del golpe de Estado. Cambian su relato embustero por la intimidación y el hostigamiento de los fiscales”, tuiteó.

