Google Meet tiene nuevas opciones para personalizar el fondo en las videollamadas

Google Meet al fin trae una de las características más esperadas al móvil para personalizar el fondo de las videollamadas.

Si bien el equipo de Google prometió que Meet tendría esta función el año pasado, ahora se integra de forma oficial a Android. Y por otro lado, también hay una nueva opción para cambiar el fondo de las videollamadas desde la web.

Así puedes desenfocar tus videollamadas en Google Meet en el móvil

Sí, al fin tendrás la posibilidad de cambiar el fondo de tus videollamadas cuando uses la app de Google Meet. Una función que hace mucho ya está disponible en la versión web de Meet.

La dinámica es la misma, ya que puedes valerte de las imágenes que provee Google teniendo en cuenta una serie de escenarios… diferentes paisajes, espacios de bibliotecas y oficinas, fondos abstractos, entre otras opciones.

Y si no deseas usar ninguna imagen de fondo en Google Meet, pero no quieres que se vea tu entorno, entonces puedes optar por difuminarlo. Un detalle a tener en cuenta es que esta opción no viene habilitada de forma predeterminada, así que tendrás que activarla y elegir la opción que te interesa para el fondo.

Puedes realizar esta acción antes de iniciar una videollamada, o durante la reunión. Para ello, ve a “Cambiar fondo”. Verás que te ofrece las opciones de desenfocar completamente el fondo, un difuminado suave o la posibilidad de cargar una imagen desde la biblioteca de Google.

Ten en cuenta que el cambio de fondo o cualquier opción que hayas elegido para difuminarlo, puede afectar la autonomía del móvil. Y por otro lado, si ves que la opción de “Cambiar fondo” no funciona en tu móvil, ten en cuenta que esta función solo es compatible con dispositivos más recientes.

Si das un vistazo al Centro de Ayuda de Google verás que menciona a Samsung Galaxy S9 y posterior, Pixel 3 y posterior, y dispositivos similares, entre los móviles compatibles.

Usar vídeos como fondo en la versión web de Google Meet

El equipo de Google anunció otra opción para personalizar el fondo de las videollamadas: los vídeos.

Sí, podrás usar vídeos como fondo cuando uses Google Meet, aunque solo desde la versión web. Siguiendo la misma dinámica que se usa con las imágenes, el usuario solo podrá elegir los vídeos que provee Google.

Por el momento, solo hay 3 vídeos muy coloridos disponibles, pero prometen añadir más opciones en el futuro.