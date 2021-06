Hallan sin vida a la estrella de cine para adultos Dakota Skye

Semanas antes de su muerte la actriz desató una polémica en las redes sociales tras publicar una foto en la que mostraba sus pechos frente a un mural de George Floyd.

Fuente: ActualidadRT

La estrella de cine para adultos Lauren Kaye Scott, conocida artísticamente como Dakota Skye, fue hallada muerta este miércoles en una casa rodante en Los Ángeles, EE.UU., según lo confirmó un familiar, informa The US Sun.

De momento se desconoce la causa del deceso de la actriz de 27 años, aunque algunos familiares apuntan a una posible sobredosis. Linda Arden, tía de la actriz, declaró que su sobrina tenía problemas con el alcoholismo y había luchado contra una adicción al fentanilo (un opioide sintético similar a la morfina).

Porn star Dakota Skye is found dead in her LA motor home weeks after being trolled for posting Instagram photo of herself walking topless past a George Floyd mural

via https://t.co/pevZ0scAkQ https://t.co/hyke5TBpRy

— Jodi 💅 (@Jodi_Ann_Arias) June 12, 2021