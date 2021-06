Heidi Ferrer se quita la vida tras sufrir las secuelas de la Covid-19

Muchos recordarán la popular serie de la década del 90, Dawson’s Creek. La guionista del dramatizado era Heidi Ferrer. Este fin de semana, medios de diversas partes del mundo, dieron a conocer el suicidio de la creativa. Lo curioso es que el trágico suceso ocurrió en mayo, pero recién la noticia ha sido difundida por su esposo Nick Guthe.

Según reseñá el medio Deadline, Ferrer, quien tenía 50 años, se quitó la vida luego de más de 13 meses de luchar contra las secuelas de la COVID-19. De acuerdo al medio estadounidense, la libretista contrajo el virus en abril de 2020 y desde entonces su salud se deterioró progresivamente. El mes pasado, estaba postrada y con permanente dolor físico, además de temblores y muchos otros síntomas.

Nick Gute cuenta que la mujer perdió desde la movilidad hasta disfrutar de la comida ya que tenía que llevar una dieta muy estricta y, «al final, su capacidad para dormir e incluso leer libros y disfrutarlos», comentçp Guthe en el blog Girl to Mom que escribía su fallecida esposa, quien deja un hijo de 13 años.

En este medio Ferrer confesó hace varios meses: “Recuperarme de este virus ha sido una de las cosas más difíciles por las que he pasado. En mis momentos más oscuros, le dije a mi marido que si no mejoraba, no quería vivir así. No podía ver ninguna calidad de vida a largo plazo”.

Fuente: expreso.ec