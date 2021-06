Historiadora: Lo correcto es que la nación Charcas sancione al diputado Colque por pelear y perder

La historiadora Sayuri Loza aseguró este miércoles que lo correcto es que la nación Charcas, a la que representa el diputado Angel Gabriel Colque, quien se agarró a golpes con el senador de Creemos, Henry Montero, debe ser sancionado por esa comunidad por pelear y perder la riña en el marco de los usos y costumbres.

“Lo correcto sería que le den una sanción, primero por pelear (en la Asamblea Legislativa), y segundo, por perder. Pero no creo que lo hagan, hay un tinte político occidentalizado que seguro lo van a defender. No hay una voz de la comunidad”, declaró Loza al portal Urgente.bo.

Ayer, mientras se desarrollaba la interpelación al ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS), que fue elegido para representar al Norte potosino se agarró a golpes con senador por Santa Cruz.

Colque quedó con la cara hinchada y anunció que un proceso porque según él, lo discriminaron.

“Hay que entender esto cómo un enfrentamiento de dos políticos. No así entre un indígena y uno que vive en la ciudad, el conflicto no es el racismo, ambos deben ser sancionados por estar peleándose”, acotó.

A su vez, Loza señaló que hay representantes que se alejaron tanto de su comunidad que tienen que disfrazarse para demostrar que son indígenas.

“Yo conozco gente del Norte de Potosí que no se viste así, la mayoría de los indígenas no se visten así. Están con sus pantalones o usan jeans. Él mismo no se viste así, si buscas sus fotos anteriores (del diputado Colque) no se viste así. Cada quien se viste como quiere, pero eso te hace pensar que ahora hay la necesidad de demostrar de qué perteneces a una comunidad”, argumentó la historiadora.