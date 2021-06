Iglesia a los policías: ‘cuando no se respeta la institucionalidad en un país, se va contra la verdad’

En el día del 195º aniversario de la Policía Boliviana, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Centellas, llamó a los efectivos del orden a “vivir en la verdad” y les dijo que “cuando no se respeta la institucionalidad en un país se va contra la verdad”.

“Vamos a pedir también que como cualquier ser humano, pero mucho más como policías, sean capaces de vivir en la verdad y rezamos para que en nuestro país en Bolivia se viva en la verdad. La mentira no nos construye, nos destruye. No nos dignifica, nos esclaviza. La mentira no nos libera, todo lo contrario, nos deshumaniza, nos complica la vida y ustedes ahora lo están viviendo de manera especial: cuando no se respeta la institucionalidad en un país, se va contra la verdad”, dijo Centellas en la misa por la fecha frente a efectivos del orden.

El también Arzobispo de Sucre manifestó que se rezará para que “en todo momento seamos capaces como seres humanos como bolivianos de buscar encontrar y vivir en la verdad a nivel personal, a nivel familiar, a nivel institucional”.

En su mensaje, puso como ejemplo a Juan El Bautista, quien fue decapitado tras cuestionar a un rey que viva con la mujer de su hermano. “Para hacerlo callar le sacan la cabeza”, mencionó.

“Entonces que esta figura de San Juan Bautista, en vez de desanimarnos, nos anime. A él le sacaron la cabeza y a tantos otros por defender la verdad. Creo que el señor siempre nos dará la fuerza necesaria para que luchemos”, agregó el Monseñor.

Reflexionó que vivir en la verdad es muy difícil, por el coraje que se requiere y por lo que cuesta reconocer los errores.

La Policía celebra este aniversario en medio de una controversia surgida por el proyecto de ascensos, la cual establece que el Ministro de Gobierno pase a formar parte del Alto Mando. La oposición alertó que con esa iniciativa se busca un mayor control político sobre la entidad verde olivo.

El Monseñor Centellas también manifestó que los policías son sinónimo de seguridad y brindan tranquilidad con la responsabilidad que tienen. Dijo que rezaría para que la pandemia que no haga sufrir tanto a los efectivos que están en la primera línea.