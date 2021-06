Jerjes revela que él coordinó en 2019 con el fiscal Lanchipa pacificar el país

Fuente: https://asuntoscentrales.com

¿Cuál golpe de Estado?, se pregunta Jerjes Justiniano Atalá, exministro de la Presidencia del gobierno transitorio de Jeanine Añez, a propósito de la posibilidad que lo convoquen a declarar por la investigación que hace la Fiscalía de la denuncia de la exdiputada Lidia Patti por los hechos de octubre y noviembre de 2019.

“La Fiscalía no ha sido responsable, ha sido negligente. Si hubiese habido un golpe, el mismo 12 de noviembre, día en el que asumió Añez, debió abrirle un proceso. Sin embargo, no lo hizo. Yo mismo me reuní con él tres días después en Sucre para coordinar como órganos del Estado acciones de pacificación del país. Estuve ahí con los exministros Alvaro Coimbra y Alvaro Guzmán y, si haya sido un golpe, él mismo no debió validarnos y pudo decir que éramos golpistas, pero no lo hizo”, sostuvo.

Justiniano relató que siendo ministro de la Presidencia los otros dos exministros le pidieron un avión de la FAB para ir a Sucre a reunirse con Lanchipa. “Me interesó ir y nos encontramos en el aeropuerto de La Paz con él. Viajamos juntos sin hablar más que el saludo protocolar. En Sucre nos trasladamos en el vehículo del Ministerio Público, desayunamos en la oficina algo sencillo y sostuvimos una reunión dura de 45 minutos. Ahí le dije que si yo pudiera le pediría su renuncia por haber sido siempre una autoridad funcional al MAS. Pero como no podía hacerlo por respeto a la norma, le pedí coordinar como órganos del Estado para pacificar el país y él aceptó. En la puerta había una movilización ciudadana que pedía su renuncia, pero se sintió respaldado por nosotros y fue desde ese momento que realizó acciones como los procesos a los vocales electorales, que el propio Evo Morales había planteado antes de su renuncia enjuiciar por los problemas en las elecciones”, explicó.

Respecto a la reunión que dijo Jeanine Añez en un hotel de La Paz antes de asumir como presidenta con Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y Jerjes Justiniano, el exministro y abogado dijo que fue un encuentro de no más de cinco minutos, casual, nada formal ni planificado. “Ahí simplemente ella le preguntó a Marco la experiencia de las movilizaciones, la entrada a Palacio con la carta y se le dijo que se le daba el apoyo si le correspondía la sucesión constitucional. No fue para organizar el Estado”, expresó.