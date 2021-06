Kanye West explota durante una audiencia y se tapa la cabeza con una capucha con una imagen de Jesucristo

El rapero perdió los estribos mientras prestaba declaración a distancia en relación con el litigio de 20 millones de dólares presentado en su contra por la empresa MyChannel.

Fuente: ActualidadRT

El rapero estadounidense Kanye West explotó esta semana mientras prestaba declaración durante una audiencia judicial a distancia por el litigio presentado contra él por la empresa MyChanne, y se cubrió completamente la cabeza con una capucha decorada con una imagen de Jesuscristo, reportó el portal AllHipHop.

‘The mask appears to be a Christian-themed take on a ski mask or balaclava. The brown and blue covering features images of Jesus Christ and two angels floating amongst the heavens and, crucially, has holes punched in it for breathing and seeing.’https://t.co/XYR4cKQF1V

