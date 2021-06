La bancada de Eva Copa se debilita en el Concejo

Fuente: El Alteño

La bancada de la alcaldesa Eva Copa empieza a debilitarse en el Concejo Municipal de El Alto, ya que dos de sus supuestos concejales comienzan a actuar en línea contraria y ocasionando que las normas que requiere la Alcaldesa para acelerar su gestión queden bajo la sombre de empate.

Eso sucedió el martes en la sesión ordinaria N° 012-a /2021 que se instaló para tratar y aprobar el proyecto de ley “Modificación presupuestaria al presupuesto institucional (Plan Operativo Anual 2021 – Ajustado II)”.

Después del debate, al momento de ser sometido a votación el proyecto de ley para su aprobación en grande y detalle, la votación quedó empatada con cinco votos a favor y cinco votos en contra.

El hecho obligó a los concejales de Eva Copa a activar “el voto dirimidor” por lo que la presidenta del Concejo Iris Flores se vio obligada a votar para aprobar la ley. Con su apoyo se sumó seis votos que apoyaron la modificación del POA Ajustado II, frente al rechazo de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) compuesto por los concejales Wilma Alanoca, Fabiola Furuya y Daniel Ramos.

Los concejales que votaron a favor de la norma fueron: Paola Quispe, Rogelio Maldonado, Guadalupe Mamani, Francisco Quispe y Cristian Estévez, conocidos por ser leales seguidores de la alcaldesa Eva Copa.

Los que votaron en contra, siendo de la misma bancada política, fueron Víctor Contreras y Rosalía Alanoca, quienes presuntamente por su afinidad con el partido político y su presidente Leopoldo Chui, dejaron de obedecer a la Alcaldesa y ahora andan en un afán de convertirse en opositores.

Extraoficialmente se sabe que es la primera sesión donde Contreras y Alanoca votaron contra la mayoría, ya que en las primeras sesiones, funcionaba el rodillo de Jallalla para aplastar a los masistas.

DIFERENCIAS

Las diferencias dentro de la bancada surgieron a raíz de los conflictos internos que el gobernador de La Paz, Santos Quispe mantuvo con la agrupación política por la que fue postulado a la máxima autoridad departamental, donde los militantes de Jallalla llegaron al extremo de tapiarse para solucionar el conflicto.

Durante los días de protesta, donde ambas partes se acusaron de incumplir acuerdos, además de no trabajar durante la campaña política, también se pudo evidenciar que, Contreras y Alanoca cobraron renombre, porque ambos son los fueron sugeridos por Chui, al momento de conformar la lista de candidatos al Concejo.

El resto de concejales de Jallalla La Paz, al momento de referirse a la pelea interna, desconocieron a sus colegas y los acusaron de no haber realizado campaña y de no dar un solo centavo para las actividades proselitistas, ahora Contreras y Alanoca decidieron hacer a un lado y no apoyar las normas que la Alcaldesa requiere.

LO QUE SE APROBÓ

Entre la revisión a los detalles de la propuesta de ley para la modificación presupuestaria, algunos concejales realizaron observaciones de forma, entre las interrogantes se planteó sobre las deudas municipales existentes, los montos destinados para el funcionamiento de la Terminal Metropolitana, entre otros.

Uno de los temas bajo la consigna de prioridad fue el tema salud donde se contempla un presupuesto para destinarlo a la planta de oxígeno, anunciado por la alcaldesa Eva Copa, en pasadas semanas.