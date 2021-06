La estrella internacional que busca el Barcelona para armar un tridente de ensueño con Messi y Agüero

La directiva del Barça tiene en carpeta un nombre importante aunque las negociaciones no serán sencillas

El Barcelona tuvo que conformarse la última temporada con la Copa del Rey y prepara la próxima campaña para ir por todo: la liga española y Champions. Para eso, la flamante directiva presidida por Joan Laporta, quien resolvió la continuidad de Ronald Koeman y estaría a punto de anunciar la renovación de Lionel Messi, busca fichajes de calidad para armar un equipo alrededor del astro argentino. Un nombre pesado está en carpeta y es probable que realicen negociaciones por él en el corto plazo.

La estrella internacional mencionada es Raheem Sterling , según la información que se difundió en Sky Sports. El extremo inglés del Manchester City es el sueño de la Junta del Barça, que se ilusiona con tener un tridente de ataque compuesto por Messi, la reciente contratación Sergio Agüero y el británico que actualmente es dirigido por Josep Guardiola.

Existen algunas negociaciones paralelas a tener en cuenta a la hora de ahondar en este hipotético fichaje. Barcelona negocia la extensión del vínculo de Ousmane Dembélé, que expira a mediados de 2022. En caso de que el francés dificulte las charlas para ser retenido, las opciones del inglés crecerán. O, mejor dicho, las ganas del club catalán de contar con él.

Por otra parte, los Culés están a la expectativa por la libertad de acción del holandés Memphis Depay en Olympique de Lyon, un refuerzo que aportaría más opciones a su compatriota Koeman. Y al mismo tiempo hay que remarcar que el que podría llegar a salir en este mercado es el portugués Trincao, quien no terminó de despuntar con la camiseta blaugrana.

Dato no menor es que el Barcelona tiene en sus filas a otro apellido importante como el de Antoine Griezmann, de talla mundial y nivel de selección. Si bien es cierto que el francés no rindió todo lo que se esperaba, no le sería sencillo a Koeman lidiar con todos estos futbolistas en un mismo plantel y específicamente en un sector de la cancha específico.

EL CONTRATO DE RAHEEM STERLING

Guardiola considera pieza vital de su once al inglés que fue titular en la última final de Champions League contra Chelsea. De hecho el internacional británico es uno de los referentes de su plantilla. En el City tiene contrato hasta mediados de 2023 y su ficha oscila en los 90 millones de euros, una cifra impagable por un Barcelona que está recién recomponiéndose de una crisis económico-financiera heredada por la gestión del polémico Josep Maria Bartomeu.

Planteado este panorama, la única manera de que el Barça tenga posibilidades de quedarse con el habilidoso y veloz extremo inglés es si hace caja con alguna venta importante o si ofrece jugadores como parte de pago al equipo ciudadano. En España remarcaron la excelente relación que mantienen Laporta y Guardiola, algo que puede ayudar a que las negociaciones lleguen a buen puerto. Claro que a Pep habrá que convencerlo para que suelte a uno de los emblemas de su equipo.

Y a su vez el Barcelona tendrá que convencer al futbolista de 26 años para mudarse de su país natal y abandonar la Premier League, sin dudas la más competitiva de la actualidad. En caso de concretarlo, será uno de los fichajes bomba del mercado y Raheem Sterling se unirá a sus ex compañeros Sergio Agüero y Eric García, que acaban de provenir del City.