La Paz: Operativo para decomisar letreros en el Prado alteño deriva en agresiones a funcionarios

Fuente: erbol.com.bo

Un operativo realizado por la Alcaldía en el denominado Prado de El Alto realizó el decomiso de publicidad que infringía la norma y obstaculizaba la vía pública, sin embargo, la acción derivó en agresiones a funcionarios.

“Efectivamente tenemos a nuestra asesora jurídica con el brazo lastimado y algún personal que ha sido agredido, pero lamentablemente es así hay gente que no está comprendiendo que estos espacios no son de propiedad particular, son de propiedad de todo ciudadano para la libre transitabilidad de las aceras y especialmente las calzadas”, dijo el subalcalde del Distrito 1, Elvin Linares.

La autoridad edil indicó que en este sector de la ciudad la publicidad de los negocios nos sólo afectaba la acera obstaculizando el paso de personas, sino también en la calzada afectaba el uso de la vía para transporte.

El operativo se realizó incluso con el concurso de tractor para quitar las estructuras publicitarias.

El Subalcalde aseveró que vecinos fueron los que denunciaron las afectaciones de las publicidades.

Dijo que previamente se ha entregado conminatorias, “negocio por negocio”, para avisarles que no se puede afectar el espacio público de aceras y calzadas.

Explicó que el material decomisado será valorado y que los dueños de negocios podrán recogerlo, siempre y cuando comprueben la propiedad y cumplan con los aranceles establecidos.