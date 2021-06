Lero: “Vemos ausencia de atención a los pueblos indígenas”

Toribia Lero, diputada de Comunidad Ciudadana, denunció que el Gobierno desatiende a las comunidades indígenas en temas de salud y educación e informó que se convocó a los ministros de Salud, Jeyson Auza, y de Educación, Adrián Quelca, para que brinden un informe.

“Vemos ausencia de atención a los pueblos indígenas”, dijo Lero al programa A Media Mañana, del Grupo Centro y Los Tiempos.

Dijo que la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas, Originarios Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, de la que ella es miembro, convocó a los ministros Quelca y Auza para que informen qué están haciendo en favor de los pueblos indígenas.

Dijo que, por ejemplo, no hay información en las comunidades indígenas sobre la vacunación y que la poca documentación que llega no está en el idioma originario. Mencionó que la desinformación provoca que algunas personas no quieran vacunarse.

También aseveró que los municipios ya no tienen presupuesto para afrontar la pandemia.

Explicó que tampoco se tiene en cuenta a las organizaciones indígenas en la planificación. No hay representantes indígenas en los comités de emergencia nacional”, dijo.

Vea la entrevista completa: