Lima: «Por ley Bolivia ha definido que no puede haber reelección indefinida»

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó hoy que en Bolivia ya se definió legalmente que no puede haber una reelección indefinida de autoridades, por lo que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte- IDH) sobre el tema «se aplicará en lo sucesivo».

«Este tema ya ha sido definido en Bolivia. Por ley Bolivia ha definido que no puede haber reelección indefinida. «, aseveró Lima en entrevista con El Deber Radio.

En ese sentido, el Ministro de Justicia señaló que lo que defina la Corte IDH sobre si la reelección indefinida es un derecho humano o no deberá ser definido en sus alcances por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

«Lo que defina la Corte-IDH se aplicará para lo sucesivo. Como Gobierno, vamos a opinar una vez que conozcamos la Opinión Consultiva. En Argentina, la Corte Suprema determinó que la Corte-IDH no es una cuarta instancia de decisión y por lo tanto sus fallos no son vinculantes. No es una opinión específica ni exclusiva para Bolivia, lo que hará es marcar jurisprudencia a nivel regional», aseveró.

Lima, en esa línea, aclaró que el debate en la Corte IDH no es un juzgamiento al país o a su expresidente Evo Morales, quien el 2020 se postuló a la presidencia argumentando que la reelección es un derecho humano, amparándose en una decisión – ya no vigente- del TCP.

«No se ha juzgado a Evo Morales ni a Bolivia. Será el Tribunal Constitucional que defina sus alcances bajo el principio de soberanía», sentenció.

Del 24 de mayo al 25 de junio, la Corte IDH llevó adelante su 142 período ordinario de sesiones, en el que se agendó la deliberación de la Opinión Consultiva (OC) que solicitó Colombia en octubre de 2019 en busca de dilucidar si la reelección presidencial indefinida es un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.