Madre del joven que fue pareja de mujer que estuvo secuestrada teme por su vida

Fuente: Unitel

El calvario de Silvia Cruz no ha parado desde hace dos años cuando desapareció su hijo, Miguel Ángel Mansilla (24 años), a quien aseguró ha buscado con sus propios recursos y por el que se acercó hasta la Policía para pedir que se desarrolle se realicen operativos para dar con su paradero. Este hecho ocurrió en el departamento de Santa Cruz.

El caso tomó notoriedad pública de forma reciente luego de que se encontrara a Rocío Montaño, una mujer que supuestamente fue secuestrada por un grupo irregular ligado al narcotráfico.

Rocío era pareja de Miguel Ángelcuando el hombre desapareció y, según las primeras investigaciones, tendría alguna implicancia en este hecho al igual que su madre, quien también fue presentada ante un juez cautelar.

Silvia contó que no dudó en volver a acudir a la Felcc cuando vio el video en el que aparecía Rocío, rodeada de sus presuntos captores, para decir que era ella la mujer que fue pareja de su hijo.

«Investigué por cuenta propia. Él desaparece en junio de 2019. Tengo testigos que me dicen que lo vieron, ando sola por miedo, tengo miedo de mi seguridad y la de mi familia», señaló la madre del joven.

Recordando los hechos, dijo que tiene el registro de las llamadas del teléfono celular que le pertenecía a Miguel Ángel en el cual figura la llamada de su suegra, madre de Rocío, el día en que se desaparece y que un día después, el aparato marca un registro en Ascensión de la Frontera, lugar en el que vivía la madre de Rocío.

«Los vecinos me decían que algunas veces iban a la casa pero que no era recurrente. Miguel Ángel y Rocío habían vivido ocho meses juntos (…) sabía que la joven estudiaba veterinaria. A la madre no la conocí, hasta hace poco, no sabía del historial que tenía», dijo en entrevista con Unitel.

Negaron los hechos

En la audiencia que se desarrolló ayer (lunes), las sindicadas manifestaron que no sabían nada del joven y que no tenían datos de su paradero, «ellas se niegan todo», apuntó Silvia.

«Voy a esperar que la justicia investigue y se sepa el paradero de mi hijo, soy una madre que ha sufrido dos años, buscando a mi hijo, con mis propios recursos, tengo esperanza con las nuevas autoridades que han entrado de que me van a ayudar, que se van a hacer esos operativos que tanto pedí para que vayan a buscar, en donde se dice que está mi hijo», enfatizó.