Maestros del trópico protestan contra la Caja Nacional de Salud por mala atención

Fuente: lostiempos.com

Los maestros del trópico protestaron en la puerta de la Caja Nacional de Salud (CNS), este jueves, por la mala atención y pidiendo mejoras para evitar más muertes por Covid-19.

“Nos declaramos en estado de emergencia y en pie de lucha en defensa de nuestros afiliados. No vamos a permitir más la negligencia y mala atención que dan los médicos y funcionarios de la CNS, porque por culpa de esa mala atención tenemos más muertos, especialmente, por Covid-19”, declaró el dirigente de los maestros del trópico, José Catorceno.

Los profesores protestaron en la puerta de la administración de la CNS, ubicada en la calle Esteban Arze, para denunciar las deficiencias en la atención.

El sector exige mejoras en la atención y pide a los administradores que tomen acciones, pues, considera que no es justo que les diga que “no hay medicamentos, que no hay oxígeno, que no hay camas en terapia intermedia, que no hay camas en terapia intensiva, cuando administra millones del dinero de los trabajadores”.

Advirtió que si no hay mejoras inmediatas radicalizarán sus medidas a nivel nacional con el magisterio rural. “Se les da una pequeña oportunidad para que mejoren, sino se instalarán bloqueos, huelgas y se tomarán las cajas”.

Denuncia

El martes falleció un maestro después de una semana de peregrinar por atención. Los médicos lo abandonaron dejándolo con una enfermera y no le dieron cama de terapia intermedia ni intensiva, dijo el dirigente.

El martes recién después de una semana le dieron una cama de terapia intensiva, pero falleció. El dirigente dijo que la reacción de los médicos fue demasiado tarde.