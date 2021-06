Maestros rechazan oferta de 2 computadoras por colegio en El Alto

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

El dirigente del magisterio urbano alteño, Alex Morales, rechazó la oferta de 37.000 computadoras Kuuas para todas las unidades educativas porque para toda la ciudad de El Alto eso representa dos equipos por unidad educativa.

“Se están burlado de la educación cuando han sacado un instructivo desde la dirección departamental indicando que solamente se van entregar dos computadoras por colegio, ni siquiera por un curso, por un paralelo, entonces eso quiere decir que no tienen nada definido, están improvisando pero lo más grave es que están jugando con las necesidades de los estudiantes”, afirmó.

Lamentó la ligereza, con que el que actúa ministro de Educación, Adrián Quelca quien se refiere al cumplimiento de los 200 días calendario de la gestión escolar, sin considerar las dificultades por las que atraviesa este sector, desde la falta de equipos, servicio de red internet, equipos de bioseguridad en las unidades educativas, entre otras medidas para luchar contra el Covid-19.

“Cuando (el ministro de Educación) habla de los 200 días hábiles del calendario escolar, para él es como si no existiera la pandemia, no existen los muertos en el sector del magisterio, aunque sea 200 o 400 días hábiles, lo que importa en este momento es que el Ministro de Educación haga un plan de contingencia educativa”, sostuvo.

NO HAY CONDICIONES

Alex Morales lamentó que a mitad de la gestión, las autoridades de Gobierno no garantizaron las medidas de bioseguridad necesarias para retornar a las clases semipresenciales, tampoco previó la dotación de equipos tecnológicos e internet; agregó que no se trabajó en contenido dosificado para culminar el año escolar, además que las vacunas no llegaron a la totalidad de los trabajadores en educación.

“Hasta ahora no contamos con un currículum dosificado de contenidos temáticos para salvar el segundo y tercer trimestre porque no podemos avanzar en lo virtual o a distancia, lo que hemos hecho siempre en el trabajo presencial, por eso una vez más Adrián Quelca demuestra que desconoce todo el mecanismo en la educación”, expresó Morales.

El dirigente también acusó a las autoridades nacionales de politizar la salud y la educación, que ante los medios informa, que el proceso de vacunación al sector de los maestros y otros avanza “viento en popa”, cuando la realidad es otra.

“No es verdad en el magisterio que todos nos estamos vacunando, en algunos casos están vacunando y en otros días no por falta de la vacuna, o por diferentes dificultades que son fruto de la improvisación de parte de las autoridades”, argumentó.

Finalmente, ante el retorno a las clases en sus diferentes modalidades, Morales responsabilizó a las autoridades de educación por lo que pudiera suceder de aquí en adelante tanto a los estudiantes como a los maestros, ya que se vuelve a clase en la época más fría del año, cuando especialistas diagnosticaron el incremento de casos.

OFERTA DE DOS COMPUTADORAS

Desde la Dirección Departamental de Educación (DDE) de La Paz se anunció que harán la entrega de dos computadoras modelo Kuaa por cada unidad educativa del departamento y aclaran que serán en calidad de préstamo.

En una carta, la institución de educación ordenó enviar, mediante un enlace, la información de dos estudiantes de escasos recursos, —un varón y una mujer—, para ser beneficiados con el préstamo de los equipos de educación.

“La DDE La Paz, a través de la Subdirección de Educación Regular, instruye a las/los directoras/es distritales de educación de departamento, remitir la información a través del enlace (…), dos estudiantes identificados en situación de vulnerabilidad (con escasos recursos), dos estudiantes por unidad educativa varón y mujer. Asimismo, se debe emplear instrumentos de seguimiento (convenios y/o propuesta de acta de acuerdo), para garantizar el uso apropiado y buen recaudo de las computadoras Kuaa, ya que son considerados bienes del Estado”, indica el instructivo.