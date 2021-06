Médicos de La Paz advierten con paro de 24 horas el jueves

La Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública de Bolivia (Fesirmes Bolivia) advierte que llevará a cabo un paro de 24 horas del sector en La Paz si el Gobierno no soluciona el problema de los adeudos, descuentos y despidos que se dieron en las últimas semanas, además de exigir la dotación de insumos para mejorar la situación de los centros médicos que se encuentran en total abandono.

El ejecutivo de Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes), Fernando Romero, adelantó que se envió una serie de notas al Ministerio de Salud para que solucione estos problemas de descuento.

“Se ha enviado las notas por escrito y están corriendo plazos. Son 72 horas de plazo, si no hay pago de haberes. Reposición de un descuento irregular que el Gobierno nos ha hecho, si no hay el compromiso de dar recursos a salud para atender la pandemia, estamos en la peor pobreza. Si no ocurre todo, el jueves va a haber un paro en La Paz de 24 horas”, indicó.

Agregó que, por el momento, el problema es en La Paz, toda vez que aún no se pronunciaron de otras regiones, pero de aparecer algunas situaciones similares se coordinarán medidas para hacer respetar los derechos de los trabajadores en salud.

“Para este jueves —agregó—, se realizará el paro movilizado si no se tiene una respuesta, pero debo también indicar que estos descuentos afectan a más de 50 profesionales médicos, además del despido de 600 colegas que fueron contratados para la pandemia”.

“Están haciendo abuso de poder, estamos contrariados de la forma en que se está manejando la salud en el país. Es desorden, abuso. Están despidiendo colegas para incorporar gente de su partido”, señaló.

Romero adelanto que se tienen denuncias de que familiares de autoridades nacionales estarían recibiendo la inmunización respectiva, pero de manera general, sin respetar los parámetros establecidos por el mismo Ejecutivo, por sectores.