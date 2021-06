Mesa acusa a Morales y Arce de armar un caso para llevar al país a la confrontación en medio de una crisis pandémica y económica

Conferencia de prensa del expresidente Carlos D. Mesa.

Fuente: carlosdmesag

El líder de Comunidad Ciudadana y expresidente, Carlos Mesa, en conferencia de prensa acusó al expresidente Evo Morales, y al actual presidente, Luis Arce Catacora de armar un caso con relación un supuesto golpe de Estado, señalando que el juicio es una patraña, generada por las ansias de poder del expresidente Evo Morales.

Mesa, aseguró que no dará explicaciones sobre sus acciones en defensa de la democracia en los hechos que se suscitaron el 2019 tras el descomunal fraude electoral que gestó el expresidente Evo Morales burlándose del pueblo y que ahora trata de deslindar su responsabilidad e imponer su discurso sobre un golpe de Estado. Asimismo denunció que Evo Morales está tratando de subordinar los problemas que están aquejando al país por la pandemia a su propio interés, todo por su obsesión enfermiza de volver a la Presidencia.

Comunicado

MI PALABRA AL PAÍS

Carlos Diego de Mesa Gisbert

Durante toda mi vida he estado comprometido con Bolivia y con la democracia, la he practicado, la he defendido y me he desprendido del poder cuando lo tuve, por mi convicción de que el respeto a los derechos humanos y a la vida es uno de sus valores más importantes.

Evo Morales es autor del mayor fraude electoral en democracia y de haberse burlado del pueblo boliviano el 21F al no respetar su decisión en contra de su reelección indefinida. No satisfecho con esos daños irreparables, decidió subordinar los intereses de la patria y los problemas dramáticos de salud y desempleo que afrontan los ciudadanos, a su propio interés, que no es otro que su obsesión enfermiza por volver a la presidencia a cualquier costo.

Para ello quiere blanquear el fraude que perpetró, inventando un golpe de Estado inexistente. Al acusarme como autor del supuesto golpe, Morales ha decidido para completar su plan, destruirme y destruir a la principal fuerza de la oposición democrática en el país, representada por Comunidad Ciudadana.

Quien huyó de Bolivia después de renunciar a la presidencia, quien organizó un plan para interrumpir la línea de sucesión constitucional y generar caos y enfrentamiento civil entre compatriotas, quien instruyó a sus militantes que bloquearan y desabastecieran nuestras principales ciudades, habla hoy con total desvergüenza de golpe y de golpistas. Morales, el gobierno y el MAS, pretenden que agache la cabeza y dé explicaciones.

No haré ni lo uno ni lo otro. No da explicaciones quien, como yo, ha hecho y volvería a hacer cien veces lo que se debe hacer en defensa de la paz, la democracia y la Constitución, que es lo que hice entre 2018 y 2020. Como candidato presidencial enfrenté a la autocracia y como demócrata apoyé la recomposición de la línea de sucesión constitucional que Morales trató de destruir para llevarnos a la guerra interna. Tarea que contó con la participación como facilitadores de la Iglesia Católica, la Unión Europea, Naciones Unidas y la Embajada de España.

Fue mi candidatura el 2019 la que obligó a Morales a hacer un fraude para evitar su segura derrota en una segunda vuelta. Su renuncia y huida fue producto de la desesperación por quedarse en la presidencia a cualquier precio, en este caso el de burlar la soberanía popular expresada en el voto.

Ahora, por órdenes de Morales, órdenes que acepta Luis Arce, el Ministerio Público y el Órgano Judicial, probados brazos ejecutores de la autocracia que gobierna, han armado de la forma más chapucera un “caso”, el del delirante invento denominado golpe de Estado. La Fiscalía, en el colmo de la ilegalidad de forma y de fondo, le da mayor credibilidad a las páginas de un libro que a dos leyes del Estado: la ley 1266 que anuló las elecciones fraudulentas y la Ley 1270 denominada “Ley excepcional de prórroga del mandato CONSTITUCIONAL de autoridades electas”, que prolongó la gestión de la entonces Presidenta Áñez.

Ambas leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa controlada por el MAS, el 24 de noviembre de 2019 y el 20 de enero de 2020, causan Estado y reconocen la plena legitimidad y legalidad constitucional del gobierno de Jeanine Áñez y de su origen. Para abrir un proceso inventado por golpe de Estado, se debería declarar previamente la inconstitucionalidad de ambas normas y procesar por coautores del supuesto golpe de Estado a la Presidenta del Senado Eva Copa, al presidente de Diputados Sergio Choque, a los otros cinco miembros de la directiva de la ALP y a todos los legisladores que aprobaron estas leyes.

Precisamente por estos hechos terribles, le pregunto al Presidente Luis Arce: ¿Seguirá Usted apoyando las acciones cargadas de odio y de ambición por el poder de Evo Morales? ¿Seguirá enviando a sus ministros y voceros a mentirle al pueblo boliviano negando la sucesion constitucional que usted mismo admitió públicamente? ¿Está dispuesto a seguir subordinado a Morales, aún a riesgo de llevar su gestión al desastre?

Yo acusó a Evo Morales, Luis Arce y el MAS de mentir, de tergiversar los hechos, de inventar un delito para destruir a la oposición, destruirme a mí y llevar al país a una espiral de confrontación en medio de una profunda crisis sanitaria y de desempleo. Todo planeado y forzado por la desmedida ambición de un hombre que ya hizo demasiado mal a Bolivia antes de huir el 10 de octubre de 2019 en un avión de bandera extranjera.

Descargue el documento.