Militancia del MNR denuncia irregularidades en elecciones internas en La Paz

Desde la militancia del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) aseguran que ayer se llevó a cabo una jornada de votación interna “antirreglamentaria”, con miras a la elección del líder del “comando departamental” de esa agrupación política.

Hugo Julio Morales, militante de la sigla, declaró a Página Siete Digital que los comicios orgánicos debieron llevarse a cabo vía Zoom, pero que por otras determinaciones terminó siendo presencial “con sufragio, actas” y al interior de la Casa Rosada, sede del partido ubicada en la zona de San Pedro.

Denunció que quienes votaban en los comicios fueron personas que se beneficiaban con un plato de comida por parte de la fundación La Paz sin Hambre, que atiende a personas necesitadas.

“Un día antes de la elección, decidieron no convocar a nadie, que ya no iba a ser por Zoom, sino que iba a ser con sufragio, con ánfora y dentro la Casa Rosada. Entonces los muchachos presentan la candidatura e inhabilitan a su candidato. Y el día de la elección no había ningún link de Zoom y no podían entrar para reclamar, pero había una persona que decía que había una fila de personas que son que asisten los martes y viernes para recibir un plato de comida, y que todos estaban haciendo fila votando y se les daba su merienda”, denunció el militante del partido a este medio.

Para Morales, estas elecciones deben ser anuladas, ya que no fueron realizadas de acuerdo con el estatuto orgánico del MNR, y pidió una nueva convocatoria.

Un grupo de personas ingresó ayer a la Casa Rosada a interrumpir el proceso, quemaron el ánfora y las boletas de sufragio en señal de protesta.

El líder de la sigla a escala nacional, Luis Eduardo Siles, manifestó que se trataba de un “acto de vandalismo”.

Sin embargo, en los videos se escucha voces de protesta de los militantes en protesta: “¡Fuera (Luis Eduardo) ‘Chichi’ Siles!”, se les escucha decir en videos que circulan en redes.