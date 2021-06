Ministro califica de “error catastrófico” el minimizar la acción de los primeros niveles de atención en Salud durante la primera ola de la pandemia

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, calificó este domingo de “error catastrófico” del gobierno de facto de Jeanine Áñez, el minimizar la acción de los primeros niveles de atención en Salud durante la primera ola de la pandemia del coronavirus en el país.

“Ha sido un tremendo error, un catastrófico error del gobierno de facto, en la primera ola, minimizar la acción de los primeros niveles de atención y concentrar toda la atención en los centros de tercer nivel y esperar a los pacientes que están cursando la enfermedad a atenderlos en sus últimas etapas”, señaló en una entrevista con el programa “Las 7 en el 7” de la televisora Bolivia Tv.

Auza señaló que al llegar al gobierno el presidente del Estado, Luis Arce, en noviembre de 2020, se pudo realizar una efectiva labora de fortalecer los centros de Salud de primer nivel, además de la capacidad diagnóstica para detectar la enfermedad en sus primeras etapas, y evitar que los pacientes lleguen a terapia intensiva.

“Consideramos que ha sido un error el debilitamiento que ha habido de los primeros niveles de atención, ahí no va a haber respiradores que aguanten, no va a haber terapias intensivas que soporten la carga de la población, no va a haber infraestructura ni recursos humanos que puedan sopesar esa crisis. Así que, nosotros, hemos tomado la decisión de fortalecer los primeros niveles de atención y la capacidad diagnóstica de nuestro sistema”, afirmó.

El Ministro explicó que no se tienen datos precisos de los casos presentados durante la primera ola, puesto que no existía el diagnóstico oportuno, por lo que el 58% de todos los fallecimientos durante la pandemia fueron en esa etapa, el 23% en la segunda ola y el 19% en la tercera.

Señaló que actualmente los datos proporcionados diariamente por el Ministerio de Salud son oficiales y de conocimiento de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), motivo por el cual son transmitidos para conocimiento público.

Por otro lado, dijo que en 2020 se realizaron 261.352 pruebas que tenían que ser sustentadas por los pacientes con un costo que oscilaba entre Bs 1.500 hasta 3.000 con resultados de tres a cinco semanas después.

“Durante 2021 se realizó 518.952 pruebas, si a estas le sumamos la estrategia del gobierno del presidente Luis Arce, son 681.263 pruebas, más de un millón de pruebas que hemos realizado en esta gestión, versus las que se realizaron en la gestión 2020”, comparó la autoridad.

El Ministro aseguró que ante la crisis, el Gobierno central decidió buscar alternativas correctas para mitigar el impacto negativo de la pandemia y la realización de pruebas totalmente gratuitas fue una de las medidas más acertadas.

Fuente: ABI