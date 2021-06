Montes ve “negligencia” de la Fiscalía por imputación en caso “Karting”

Comparto declaraciones sobre la imputación que realizó en mi contra ayer la Fiscalía pic.twitter.com/fjWsip61uj — Oscar Montes Barzón (@OscarBarzon) June 29, 2021

Fuente: https://elpais.bo

Negligencia, así calificó Oscar Montes, gobernador de Tarija, la actuación del Ministerio Público por la imputación formal que lleva en su contra sobre el caso “Karting”, un proyecto que le costó más de cinco millones al Municipio de Cercado. A criterio de la autoridad, el caso debió ser cerrado.

El nombre del proyecto es “Construcción, complejo polideportivo para unidades educativas (Bicicross, motocross, ciclismo y karting)”, que tuvo una inversión de alrededor de 5,8 millones de bolivianos, adjudicado y ejecutado en la última gestión de Oscar Montes como alcalde de Tarija. El caso fue denunciado por el diputado Edwin Rosas en febrero del 2021. Ahora la Fiscalía investiga el hecho como incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y uso indebido de influencias.

Sobre el tema, Montes indicó que hubo negligencia por parte de la fiscal asignada al caso, porque deduce que no leyó el cuaderno de investigaciones, donde hay un informe de perito, mediante el cual se constató que las obras contratadas para el proyecto sí se hicieron. Por lo cual, el caso debió cerrarse.

La autoridad recordó que no es la primera vez que recibe acusaciones de ese tipo en su contra, por lo cual, le tiene sin cuidado. Asegura que no hay daño económico, ni contratos lesivos al Estado. Sobre la acusación de incumplimiento de deberes, indicó que hasta ahora no le indicaron qué incumplió.