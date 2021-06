Mujer lustrabotas denuncia golpes, maltratos y discriminación por otras personas del rubro

La mujer denuncia que le exigen 1500 bolivianos para afiliarse al sector y así poder trabajar en cualquier calle de la ciudad de La Paz.

Fuente: Red Uno

Con un cajón para lustrar calzados y en compañía de su amiga, una humilde mujer denuncia discriminación por parte de otras personas del sector.

Juana solamente desea ganarse el pan del día y sale todos los días a muy tempranas horas pero recibiría insultos y maltratos por parte de otros lustrabotas que según asevera le exigen 1500 bolivianos para afiliarse al sector y así poder trabajar en cualquier calle de la ciudad de La Paz.

“Los lustracalzados que me dicen que no tengo que trabajar, los lustra calzados me han golpeado y esos lustra calzados están libres”, señala con lágrimas en los ojos a tiempo de expresar temor.