Nueve figuras del “evismo” están en el servicio exterior de Bolivia

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

Desde que Luis Arce asumió como presidente, en noviembre de 2020, al menos nueve figuras del entorno del exmandatario Evo Morales fueron designadas como representantes diplomáticos en países de la región, de Europa o ante organismos internacionales.

La oposición ve que se arma un bloque de defensa de Morales. El MAS justifica los nombramientos porque -dicen- Arce puso su confianza en sus excolegas del Ejecutivo.

Una de las primeras designaciones fue la del excanciller Diego Pary. El 19 de noviembre de 2020, la mayoría del MAS en el Senado aprobó su nombramiento como embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El 4 de diciembre del año pasado, el Senado aprobó la designación de Sebastián Michel como embajador en Venezuela. Michel fue viceministro de Gestión Comunicacional y ya fue embajador en esa plaza diplomática.

Sacha Llorenti, exministro de Gobierno y exembajador de Bolivia ante la ONU, fue designado el 14 de diciembre de 2020 como secretario ejecutivo del ALBA-TCP.

El 4 de febrero de este año, el Canciller posesionó al exministro de Educación Roberto Aguilar como embajador de Bolivia ante la Unesco. Ese mismo día también juró Carlos Aparicio como embajador del país en Perú. Durante el gobierno de Morales, Aparicio fue viceministro de Seguridad Ciudadana y también se desempeñó como embajador del país en Italia.

El 17 de febrero pasado, el Senado aprobó el nombramiento de Nardi Suxo como embajadora de Bolivia en España. Suxo fue ministra de Transparencia y “Embajadora Representante Permanente ante la ONU y otros Organismos Internacionales” en Ginebra, Suiza.

Ramiro Tapia, exministro de Salud, fue designado embajador de Bolivia en Argentina. El 6 de mayo presentó sus cartas credenciales al canciller argentino Felipe Solá. Antes fue cónsul de Bolivia en Buenos Aires y embajador en España.

Una de las designaciones más recientes es la de Héctor Arce, como embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Arce fue ministro de Justicia en la última gestión de Morales, y es de su entorno más cercano desde hace más de 15 años. Fue asesor jurídico del MAS, también fue legislador y procurador general del Estado.

Diego Pary, embajador ante la ONU. Foto:ABI

En los últimos días se conoció que Francisca Alvarado, expareja de Morales y madre de Evaliz, ocupa el cargo de “primer secretario” en la Embajada de Bolivia en Ecuador.

Carlos Aparicio, embajador ante Perú. Foto:ABI

Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana (CC), señaló a Página Siete que la designación de estas figuras responde a intereses políticos del MAS, que -a su modo de ver- arma un equipo para reposicionar la imagen de Morales en el exterior.

Sebastián Michel, embajador ante Venezuela. Foto:MAS

“No son los altos intereses nacionales, sino el afán de construir un ejército de defensa de Evo Morales, y de todos los hechos de su gobierno en el mundo (…). Nuestra política exterior no parece tener norte”, afirmó Requena.

Sacha Llorenti, secretario ejecutivo del ALBA. Foto:Archivo / Página Siete

Edwin Herrera, político y exasambleísta departamental, sostuvo que el objetivo de esas designaciones es que el “evismo” ocupe todos los espacios de poder en el Gobierno y en la diplomacia.

Ramiro Tapia, embajador ante Argentina. Foto:ABI

“El objetivo del evismo es copar plenamente todos los espacios posibles en los órganos de poder y en la representación diplomática de nuestro país. Por eso se explica que evistas clave, que son parte de su estructura más íntima, estén en puestos de mucha importancia dentro y fuera del país”, sostuvo Herrera a este impreso.

Nardi Suxo, embajadora ante España. Foto:Archivo / Página Siete

Centa Rek, senadora de Creemos, observó que no se esté tomando en cuenta a diplomáticos de carrera, que aporten a la imagen de Bolivia en el exterior. “Lo que se está haciendo es una campaña que busca posicionar la idea del supuesto golpe de Estado, buscan transformar el fraude electoral en ese supuesto golpe (…). Es una campaña de Evo Morales que sigue incidiendo en el gobierno de Arce”, manifestó.

Francisca Alvarado, primera secretaria ante Ecuador. Foto:APG

El senador Félix Ajpi, del MAS, dijo que se aprobaron las designaciones de los embajadores, tomando en cuenta la confianza del presidente Arce en sus ex colegas ministros y la experiencia de los funcionarios para ocupar dichos cargos.

Héctor Arce, embajador de Bolivia ante la OEA. Foto:Archivo / Página Siete

“Es la confianza que tiene el Presidente (Luis Arce) en sus ex colegas ministros y por lo tanto conversamos en el Legislativo y entendemos que las cosas deben ir por la vía diplomática, porque en Bolivia no tenemos una carrera diplomática en particular, simplemente por tiempos de experiencia y nada más. En base a eso se han hecho esos nombramientos”, afirmó Ajpi a este medio.