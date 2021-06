Ordenan auditoría a contratos por la exportación de hierro del Mutún

Bajo la lupa. Así están los contratos que firmó el Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) por la exportación de mineral de hierro. El Ministerio de Minería informó a EL DEBER que realizará una auditoría especial a los acuerdos comerciales firmados por la compañía estatal. La Central Obrera Regional (COR) de la provincia Germán Busch y cívicos de Puerto Suárez denunciaron los dos contratos firmados por la empresa estatal durante la gestión del expresidente Evo Morales y la administración del Gobierno de transición de Jeanine Áñez, que dejaron poco beneficio a esa región y a las arcas estatales.

En ambos acuerdos, el precio era menor a la cotización internacional. El primer contrato observado por la COR y los cívicos, es el suscrito entre la ESM y la empresa Estelix Ltd, que establece el pago de $us 16,65 por tonelada.

Fue firmado en el gobierno de Morales, en ese entonces el titular de la ESM era Jesús Lara que ocupó el cargo desde 2016 hasta la renuncia del jefe de Estado en noviembre de 2019. Este 2021, Lara regresó a la compañía como miembro del directorio.

Durante la vigencia del acuerdo, el precio osciló entre los $us 50 y $us 90 la tonelada.

El segundo acuerdo se firmó durante el gobierno de Jeanine Áñez, entre 2019 y 2020.

En ese periodo, la administración de la ESM pactó un trato con la compañía uruguaya Efanel para vender el mineral de hierro a $us 23,50 la tonelada.

Gilbert Córdova, secretario ejecutivo de la COR de la provincia Germán Busch, que agrupa a 21 sindicatos de los municipios de Puerto Suárez, Puerto Quijarro y El Carmen Rivero Tórrez, aseguró que los acuerdos no trajeron ningún beneficio para el Estado.

El dirigente explicó que hace un mes pidieron que se revisen ambos convenios, pero hasta la fecha no hay una respuesta oficial de las autoridades nacionales. “A los dos se les tiene que hacer una auditoría. Lara vendió a $us 16 y el otro a $us 23, pero nos dejó amarrado a esa empresa”, señaló.

Esta postura fue compartida por el presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez, Cristian Ortiz, porque los recursos que reciben por regalías son ínfimos.

Pero el líder cívico planteó que la Contraloría General del Estado haga esta auditoría y que se revise también el contrato para la construcción de una planta siderúrgica, proyecto que fue entregado a la empresa china Sinosteel; y la compañía china no presentó el proyecto a diseño final.

Desde el Ministerio de Minería informaron que el contrato con Efanel fue suscrito en noviembre de 2020, cuando la cotización internacional rondaba los $us120 por tonelada.

“Se instruyó la realización de auditorías especiales a los contratos de venta de mineral de hierro suscritos por la ESM. Una vez concluyan los mismos, se tomarán las determinaciones que correspondan”, indicaron desde la entidad pública, pero no precisaron si la revisión llegará al acuerdo con Estelix Ltd.

Según esa cartera de Estado, la cotización internacional de mineral de hierro se incrementó exponencialmente en el último tiempo, llegando a variar de $us 73,51 por tonelada en enero de 2019 hasta los $us 237,57 por tonelada en mayo de 2021.

Al día de hoy la cotización está sobre los $us 220 por tonelada.

El DEBER accedió a los dos contratos firmados por la ESM. En el primero, rubricado el 23 de febrero de 2019, la estatal acuerda entregar 150.000 toneladas de mineral a $us 16,65 la tonelada.

Además, establece una cláusula de confidencialidad con respecto a la transacción comercial.

El acuerdo indica que el comprador haga un anticipo para el pago de las regalías antes del embarque del mineral. Y el importe restante hasta en 20 días después de la entrega del producto.

El acuerdo fue observado por un exejecutivo de la ESM, que trabajó durante el Gobierno de transición, pero pidió la reserva de su nombre. Según la fuente, la forma de pago establecida no es usada en el comercio exterior. “Es como entregar el producto a crédito”, señaló.

El exfuncionario defendió el contrato con Efanel, que a diferencia de Estelix Ltd, entregó un anticipo de $us 400.000.

Si bien se establecía un precio de $us 23,50 la tonelada del mineral, se liberaba al Estado de asumir el costo logístico que supera los $us 100 por tonelada. “El contrato fue legal, a diferencia del otro”, agregó la fuente.