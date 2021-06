Oruro desconoce agenda regional, a casi 7 meses de labor parlamentaria

Fuente: https://lapatria.bo

A casi siete meses de su primera sesión ordinaria, la Brigada Parlamentaria de Oruro (BPO) recién socializará su agenda regional entre sus miembros y la población orureña, pese a exigir dicha información existen autoridades, principalmente de oposición, que desconocen de este documento y la planificación de la institución.

No solo es la bancada del Comunidad Ciudadana (CC) que desconoce esta agenda, sino también el Comité Cívico de Oruro, medios de comunicación y ciudadanía en general.

“Nuestra bancada no conoce en este momento cual es la agenda que han presentado, yo me he asomado a la secretaria de la BPO justamente para averiguar si tenemos una programación para nuestras reuniones y cuáles son las expectativas que tiene la BPO con el pueblo de Oruro, no me han querido dar que esa información”, manifestó el senador de CC, Fernando Dehne.

Ante el desconocimiento de este documento, la bancada de CC considera que se está actuando de manera coyuntural ante los problemas que surgen en el momento, tal el caso de salud y educación.

Los parlamentarios iniciaron las sesiones hace siete meses / BPO

MAS

A su vez el senador Gilmar Huarachi, de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) aseveró que ya se tiene la agenda regional, pero se socializará en próximas fechas.

“Desde la BPO se ha construido ya una agenda departamental, que se va a conocer seguramente en próximas fechas, tenemos elaborado un plan departamental obviamente en base a la participación de las diferentes instituciones en el departamento”, indicó.

La autoridad explicó que la agenda regional se focaliza en la reactivación económica, más que todo en el tema productivo de acuerdo a las vocaciones de la región, como ser la minería, agroganadería, producción de camélidos y la quinua.

DATOS

La primera sesión de los parlamentarios orureños se desarrolló el lunes 16 de noviembre de 2020, en la que se eligió a la directiva a la cabeza del diputado Elías Choque del Movimiento Al Socialismo (MAS). Desde esa fecha han transcurrido seis meses con 29 días.