Pablo, el chico de la mermelada…

Hace mucho estaba cubriendo las elecciones nacionales y fui a realizar una nota en Palmasola.

Entrevistas, imágenes de apoyo…

¡Listo!

Ya salíamos, cuando alguien me agarró suavemente del brazo.

– Shiclets, mi hermano.

– ¿Te acordás de mí?

Lo miré.

Le faltaban varios dientes y tenía la piel curtida, con un extraño color verdoso oscuro. Se veía sucio y con el cabello casi hasta los hombros.

– Soy Pablo, Pablito, de Mermelada; íbamos a Klan Man, por Viva María.

-dijo el hombre.

Entonces lo recordé.

Era un pelau pintudo y bien vestido, alegre y buen tipo. Estaba en el colegio y cada domingo esperaba los dancing. No molestaba a nadie pero cometió un error.

Se juntó con quien no debía.

A la rápida, me contó que se metió a llevar drogas y que acabó preso, que mató a un tipo en defensa propia y que le habían dado treinta años de prisión.

Estaba claro que también consumía.

Mi amigo Pablo…

Tantos buenos recuerdos…

– ¿Me prestás dos pesos? -dijo con una mirada que ya no era de este mundo.

Le di un abrazo, le presté dos pesos nos despedimos y luego salimos con el camarógrafo…

En el minibús del canal miraba pensativo por la ventana y tenía en mi ropa el mal olor de mi amigo, mezclado con el olor de mi perfume.

No me importaba, pero me dolía…

Al tiempo supe que lo mataron y nadie fue a buscar su cuerpo.

¡Malditas drogas!

El ESCRIBIDOR.