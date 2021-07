Patricia Hermosa acusa a excomandante de la Felcc de «robar» la libreta de Evo

Fuente: paginasiete.bo

La directora del Servicio General de Identificación Personal (Segip) y exjefa del gabinete de Evo Morales, Patricia Hermosa, acusó este miércoles al excomandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Iván Rojas, de «robar» la libreta de servicio militar del exmandatario.

“Cuando tengo todos los documentos para la inscripción, me retienen cuatro personas que eran de Inteligencia (según) me dijeron ellos; me retienen 20 minutos sin una orden de aprehensión (…), después de 25 minutos llegó el coronel (Iván) Rojas, comandante de la Felcc y me quita de las manos la carpeta que tenía con los documentos. (La libreta de servicio militar de Evo) me la roban, me la quitan de las manos”, reveló Patricia Hermosa en entrevista con Fides.

Contó que presentó una carta poder para hacer los trámites de inscripción del exjefe de Estado como candidato a senador del MAS en las elecciones generales de 2020. Esa nota fue legalizada en Cancillería, durante la gestión de Karen Longaric, que la avala con una apostilla.

Hermosa agregó que el día que le quitaron los documentos, el 31 de enero de 2020, luego de salir de la casa de su suegra fue retenida por “efectivos de Inteligencia” vestidos de civil, hasta la llegada del exdirector de la fuerza anticrimen.

La ahora funcionaria del Segip contó que fue el propio Rojas quien le quitó los documentos del exmandatario, para más tarde conducirla en una camioneta a instalaciones de la Felcc.

La exjefa de gabinete ocupó ese cargo desde 2013. Durante la gestión de la expresidenta Jeanine Añez fue acusada por la supuesta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento, entre otros.

En marzo de este año, el exdirector de la fuerza anticrimen fue dado de baja de la Policía por deserción.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, o apuntó como «estrecho colaborador» del exministro de Gobierno Arturo Murillo, quien se encuentra en Estados Unidos.

Se sabe que Rojas está en Chile, país donde se refugió poco antes de que se le inicien procesos por enriquecimiento ilícito y la sustracción de la libreta militar de Morales.