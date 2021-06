Policía Boliviana en emergencia por ley que da mando al Ministro de Gobierno

Los representantes de los policías se declararon ayer en estado de emergencia en rechazo al proyecto de Ley de la Carrera de Generales y Ascenso de Policías, que se tratará este martes en la Asamblea Plurinacional.

El sector considera que la normativa afecta a la Ley Orgánica de la Policía y además le da el mando máximo al ministro de Gobierno.

Aunque la ley de ascensos debía enfocarse en establecer los requisitos para la carrera policial, como ocurre con la actual normativa, ésta introduce elementos de la Ley Orgánica como la cadena de mando.

En su artículo 11 sobre la dependencia, mando y escala propone: “La Policía depende del presidente por intermedio del Ministro de Gobierno, de conformidad con el artículo 252 de la Constitución Política del Estado (CPE)”.

En tanto, en la cadena de mando fija la siguiente escala con cuatro niveles: Ministro de Gobierno, comandante general, subcomandante y suboficial de Estado Mayor.

Observaciones

Los dirigentes de la Asociación Nacional del Servicio Pasivo Policial (Ansppol) realizaron 10 observaciones al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a la Comisión de Seguridad de Estado, FFAA y Policía, porque consideran que “perfora” la Ley Orgánica de la Policía de 1985.

Los representantes observan que el proyecto de ley divide el mando entre el Ministerio de Gobierno y el comandante general (1); la incorporación del suboficial en el Estado Mayor no constituye una reivindicación (2); el cambio de jerarquía y grados para los subalternos no dignifica, es un simple reconocimiento al grado académico (3); la situación de disponibilidad debe estar regulada por el reglamento y no por el ascenso (4), y se debe actualizar la Ley Orgánica, pero sin descontextualizarla (5).

Además, el decreto 29894, de 2009, que dice que el Ministro de Gobierno tiene la dirección de la Policía es inconstitucional (6). Igualmente, se derogan 24 artículos de la Ley Orgánica (7).

Se observa que las decisiones del Comando deban ser homologadas por el Ministerio (8). Recuerdan que los reglamentos se desprenden de las leyes, no lo contrario (9), y rechazan poner “una institución al servicio del Gobierno de turno” (10).

El representante de Ansppol, Guido Omonte, dijo que se movilizarán con plantones a nivel nacional y presentarán sus observaciones a la Cámara de Diputados.

También considera que la propuesta es una reacción a la crisis política de 2019, cuando la Policía se replegó en el conflicto que derivó en la renuncia del presidente Evo Morales.

“Este Gobierno está muy dolido, porque el 2019 le hemos dado la espalda”, dijo

“El Gobierno está muy dolido, porque el 2019 le hemos dado la espalda”, dirigente Ansppol.

OPOSICIÓN ADVIERTE CREACIÓN DE NUEVO MANDO; EL MAS BUSCA

El diputado Saúl Lara (Comunidad Ciudadana), parte de la Comisión de Seguridad, FFAA y Policía, dijo que el proyecto de ley fue enviado por el Ministerio de Gobierno y que su bancada lo rechazó porque es un “parche”.

Explicó que “no toca la reforma, no toca el presupuesto”. Sin embargo, advierte que lo más grave es que amparados en una interpretación arbitraria de la CPE “estructura un mando policial nuevo a la cabeza del Ministro de Gobierno. Nos parece grave, porque implicaría una instrumentalización de la

Policía y asumiría el control. Nos parece una desinstitucionalización y es muy delicado que un civil se ponga al frente del comandante”.

Lara cree que “ la ley tiene sabor a revancha por los hechos políticos de 2019 y constituye una humillación”.

“Los artículos 11 y 12 del proyecto nos parecen un avasallamiento de la Ley Orgánica de la Policía”, dijo.

Sin embargo, el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juanito Angulo aseguró que lo que busca la iniciativa es garantizar y fortalecer la institucionalidad en la Policía.

El diputado Angulo señaló a Erbol que el espíritu del proyecto es garantizar las decisiones de los altos cargos en la Policía, además de su institucionalidad.