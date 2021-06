Policías jubilados mantienen protesta contra ley de ascensos, pese a modificación en Diputados

Fuente: lostiempos.com

Los policías del servicio pasivo de Cochabamba anunciaron una marcha para este jueves en repudio a la Ley de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana, pese a excluirse de la normativa al ministro de Gobierno dentro del Alto mando de la institución.

“Después de la presión que hemos estado haciendo toda esta semana, ya ha movido el corazón del gobierno y ellos han modificado esta situación del artículo 11, se han dado cuenta que es inconstitucional. Nosotros pedimos que no se toque ni una coma de nuestra Ley Orgánica y seguimos en emergencia. El día jueves tenemos una marcha en repudio, pedimos al Gobierno que no melle la dignidad de la institución”, manifestó el representante del sector pasivo, Guido Omonte.

Acotó que el artículo 11, modificado en la Cámara de Diputados, es uno de las más de 20 observados por el sector en el proyecto de ley.

Por su parte, el abogado de la coordinadora de defensa de los Derechos Humanos, Ronald Unzueta, dijo que “lo que ha llamado la atención es cómo han utilizado una estrategia de carrera de generales y ascensos de la Policía para tratar de volver a manipular la ley”.

“Pedimos que esa ley en su totalidad no se la promulgue, que no se toque la Ley Orgánica de la Policía, ya hay normativa, reglamentos, condiciones para esta carrera de generales y ascensos, no hay necesidad para modificar esta ley “, indicó.

La Cámara de Diputados envió al Senado el proyecto de ley de carreras y ascensos a generales de la Policía modificando el artículo en el que se incluía en el Alto Mando al ministro de Gobierno, punto que era observado por los efectivos del servicio pasivo, las esposas de los policías, la oposición y constitucionalistas.

Según la nueva redacción, el Alto Mando policial mantiene la misma conformación que actualmente está vigente: “la conformación del Mando Policial en conformidad a las disposiciones legales del Estado Plurinacional de Bolivia”, según un boletín oficial citado por El Deber.