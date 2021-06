Presentan proyecto de ley para regular y controlar el servicio de las funerarias en el país

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, informó este miércoles que se presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley para regular y controlar los servicios de las funerarias en Bolivia.

«Estamos presentando un proyecto de ley para regular y controlar las funerarias y, de esta manera, también garantizar a los consumidores del abuso, del exceso de estos proveedores del servicio de funerarias y que también se sometan, se adecuen a los precios que tiene que regular los gobiernos municipales», dijo Silva en entrevista con Bolivia Tv.

De acuerdo con la autoridad del sector, se identificó funerarias «inescrupulosas» que en este momento de pandemia por COVID-19 incrementaron los precios de sus servicios; es decir, las que antes cobraban entre Bs 2.500 o Bs 3.000, ahora tienen tarifas desde Bs 8.000 hasta Bs 12.000.

«Tenemos que ser conscientes en estos momentos difíciles, tenemos que unirnos, trabajar juntos para combatir este tema (que) causa bastante dolor en las familias que están atravesando la pandemia», sostuvo el Viceministro.

Asimismo, señaló que ante la situación de los cementerios públicos que «no tienen la capacidad para cremar a las personas que fallecieron con COVID-19», aparecen los campos santos privados que por brindar este servicio pretenden cobrar desde $us 3.000 hasta $us 5.000.

«Es decir, hay gente abusiva, lamentablemente que no pierde la oportunidad para lucrar con el dolor de la gente. No le importa el llanto de la gente, no le importa si la gente no tiene dinero», lamentó la autoridad.