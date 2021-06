Quintana: Ley de ascensos «un triunfo que ni la dictadura había concedido a la Policía»

Fuente: paginasiete.bo

El exministro de la Presidencia del gobierno de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, lanzó una dura crítica contra la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por aprobar la Ley de Carrera de Generales y Ascensos, la cual considera que es un «premio» a la Policía Boliviana.

“Y la Asamblea Legislativa Plurinacional oronda, ignorando la acumulación mafiosa política de la Policía, hoy les va a conceder un triunfo que ni la dictadura había concedido a la Policía”, dijo Quintana, durante la presentación del libro «Bolivia y las implicaciones geopolíticas del golpe de Estado», en un video difundido por El Búnker.

El proyecto de ley fue presentado y defendido por el Ministerio de Gobierno, cuyo titular es Eduardo del Castillo, sobre quien Quintana no hizo referencia alguna.

Quintana dijo que esta norma, aprobada por la Cámara de Diputados, causa «perplejidad, desconcierto y desorientación», ya que pretende otorgar a la Policía una carrera para ser generales.

Sin embargo, quienes se oponen a ella, entre ellos los mismos policías denunciaron que a través de ella el Gobierno de turno tendrá el control político sobre los 20 cargos más importantes de esta institución. La norma, que está en tratamiento en el senado, incluye al ministro de Gobierno como miembro del Alto Mando Policial.

También puede leer: Los 20 cargos clave de la Policía pasarán por un control político

“Ni siquiera la dictadura de García Meza le había concedido a la Policía una carrera de general. Los policías hoy día quieren ser generales cuando su función esencial es la seguridad pública, pero aquí está lo terrible, es que se está haciendo una concesión de una dimensión política tan, tan, tan torpe que en realidad lo que se le está haciendo es premiar a la Policía”, afirmó.

El exministro también dijo que esta ley podría generar otros “golpes de estado”, en referencia a los sucesos de noviembre, que desde el punto de vista del MAS fue una asonada.

“Es decir, necesitamos más golpes de Estado compañeros, necesitamos que los gringos vengan a darnos golpes de Estado, solitos nos estamos pasando al degüello, solitos, y no hay un solo policía detenido por el golpe de Estado, no hay policías detenidos por haber sembrado procesos penales contra nosotros, no hay policías detenidos por la masacre en Senkata y Sacaba”, aseguró.