La Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ONPE ) viene dando a conocer desde el domingo a las 11:30 de la noche los avances de los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral de las Elecciones Perú 2021 entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori . Al 92.118% de actas procesadas y 92.620% de actas contabilizadas, el candidato de Perú Libre obtiene 50.076% de los votos válidos y la postulante de Fuerza Popular el 49.924% de los votos válidos.

Este es el total de votos hasta este momento

Keiko Fujimori 8′358,888

Pedro Castillo 8′354,217

La diferencia entre ambos candidatos es de 4,761 votos.

El reporte de las 10:17 horas del lunes mostró los siguientes resultados:

Participación ciudadana en la segunda vuelta:

ELECTORES HÁBILES 23′321,711

(Cifras oficiales de ONPE)

¿Cuál es la diferencia entre actas procesadas y contabilizadas?

Las actas contabilizadas son aquellas que contienen votos, los cuales han sido sumados al cómputo general.

En cambio, las actas procesadas son las registradas en el sistema de cómputo electoral. Las actas procesadas se clasifican a su vez en: actas normales, observadas, con solicitud de nulidad o con votos impugnados.

Es decir una acta normal no presenta observaciones y debe ser contabilizada en el sistema de cómputo general. La acta observada es la que corresponde a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y que no puede ser contabilizada en el sistema de cómputo electoral debido a los motivos siguientes: no contiene datos, se encuentra incompleta, contiene error material, presenta caracteres, signos o grafías ilegibles que no permiten su empleo para el cómputo de votos; o no presenta firmas.

Nota previa

Al dar a conocer su primer avance de resultados, Piero Corvetto, jefe de la ONPE, señaló que estos “son los resultados de los avances de los locales más cercanos a nuestros 104 centros de cómputo”. “Son urbanos. Falta procesar lugares rurales y el voto en el exterior”, acotó.

Asimismo, dijo que hubo 11.897 locales de votación, 86.488 mesas de sufragio y 511.514 miembros de mesa convocados para las elecciones de este domingo.

Corvetto agradeció a las instituciones encargadas de velar por el buen desarrollo de la jornada electoral, así como a las instituciones que acompañaron el proceso y a los observadores internacionales que han participado.

La noche del domingo, los candidatos presidenciales se pronunciaron desde sus locales partidarios sobre los primeros acercamientos a los resultados.

Pedro Castillo se dirigió a sus simpatizantes desde Tacabamba, en Cajamarca, donde recibió el flash electoral Ipsos y el conteo rápido al 100% de la encuestadora, ambos emitidos en América Televisión. Desde ahí pidió a todos que mantengan la calma y “sean prudentes”.

“Quiero saludar al pueblo peruano por su lealtad, por esta gesta democrática, por el respaldo y también decirles que hay que mantener la calma, hay que ser prudentes. El pueblo es sabio, sabe lo que hace, es inteligente. Compañeros, hermanos, queridos compatriotas que están al interior del país, llamo a la más amplia cordura, lo que hemos escuchado no es nada oficial”, dijo.

Por su parte, Keiko Fujimori, desde su local partidario de Camacho, señaló que “esta campaña ya culminó y es fundamental tender puentes y diálogos”. “Los resultados [del boca de urna] se han recibido con alegría, pero es fundamental mantener la prudencia. […] Pido a los personeros que defiendan el voto hasta el final”, sostuvo.

Según el conteo rápido de Ipsos al 100%, emitido en América Televisión este domingo, Pedro Castillo logra 50,2,% y su contendora, Keiko Fujimori, obtiene 49,8%.

Este viernes, el presidente Francisco Sagasti invocó a los candidatos presidenciales y a sus partidos a respetar escrupulosamente la voluntad del pueblo expresada en las urnas.

“Hago un llamado a toda la ciudadanía para que tan pronto termine la jornada electoral mantengamos la serenidad y esperemos los resultados oficiales de las autoridades electorales. Invoco especialmente a los candidatos y a sus organizaciones políticas a respetar escrupulosamente la voluntad del pueblo expresada en las urnas”, puntualizó.