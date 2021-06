Rob Zombie anuncia que hará una película de «The Munsters»

El músico y cineasta Rob Zombie ha anunciado en su Instagram que trabajará en una nueva adaptación cinematográfica de The Munsters, la clásica serie de comedia que se emitió originalmente en los años 60.

En el post, Zombie dijo: «¡Atención a los hervideros y a los necrófagos! ¡Los rumores son ciertos! ¡Mi próximo proyecto cinematográfico será el que he estado persiguiendo durante 20 años! ¡LOS MUNSTERS! Estad atentos a los emocionantes detalles a medida que avanzan las cosas!» .

The Munsters fue una comedia de situación estadounidense que retrataba el día a día de una familia de monstruos benignos y que se emitió durante 70 episodios, y que dio lugar a varias películas hechas para la televisión. La serie también ha tenido varias reimaginaciones a lo largo de los años, como The Munsters Today, que se estrenó en 1988 y se emitió hasta 1991.

Este no es el primer intento de reiniciar la historia para una nueva generación. Ya en 2017, Collider informó de que Seth Meyers estaría intentando desarrollar una nueva serie de Los Munsters. Antes de eso, hubo otro intento de reinicio en 2012 con Bryan Fuller escribiendo y Bryan Singer dirigiendo llamado Mockingbird Lane. Si bien Mockingbird Lane se planeó originalmente como una serie semanal, la NBC desechó la idea y en su lugar emitió el piloto como un especial de Halloween, con un reparto que incluía a Jerry O’Connell, Portia de Rossi y Eddie Izzard.

Aunque Zombie ha hecho muchas películas de terror, siendo su más reciente película 3 From Hell de 2019, rara vez ha explorado la comedia más allá del humor morboso en películas como House of 1000 Corpses. Sin embargo, Zombie dirigió Werewolf Women of the S.S., uno de los falsos trailers de Grindhouse, de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, que mezclaba la comedia con el terror. Pero ver a Zombie enfrentarse a una propiedad campestre como The Munsters probablemente no se parezca a nada que hayamos visto antes del director.

Por el momento, no hay información sobre el reparto o el lanzamiento de la versión de Zombie de Los Monstruos, pero será interesante ver lo que hace Zombie con una historia que combina el terror y la comedia.