Roberto De La Cruz afirma que la vacunación avanza a paso tortuga

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

El exdirigente de la Central Obrera Regional (COR), Roberto De la Cruz, asegura que la campaña de vacunación contra el Covid-19 avanza “a paso tortuga” porque supuestamente las autoridades del Gobierno Nacional no coordinan sus acciones con autoridades departamentales y municipales.

“Hasta el momento solo tenemos un 10% de personas vacunadas. Estamos en la cola, en la wichink´a de nivel de Latinoamérica. Esto significa que el Gobierno está improvisando el tema de las vacunas y no lo está encarando como un problema de Estado y eso es preocupante”, manifestó el exdirigente.

De la Cruz le recordó a las autoridades del Gobierno Nacional la serie de deficiencias por las que atraviesa el sistema de salud, desde la falta de infraestructura, falta de medicamentos así como las condiciones necesarias para garantizar una atención especializada.

“Si no hay oxígeno, si no hay vacuna, si no hay Unidades de Terapia Intensiva (UTI) la gente va seguir muriendo”, afirmó a tiempo de responsabilizar a las autoridades del área de salud y al Gobierno por su incapacidad.

“LEVANTAN LAS MANOS”

El exdirigente acusó a las autoridades de ahora “intentar lavarse las manos”, desligándose de toda responsabilidad pidiendo a los municipios que se encarguen del tema de las vacunas y otras falencias, cuando los mismos no cuentan con recursos económicos.

“Las autoridades saben que los recursos están centralizados en el Gobierno central, que el señor Luis Arce recapacite y deje de politizar este tema de vital importancia”, sostuvo.

De la Cruz también pidió a las autoridades nacionales trabajar de forma coordinada con las autoridades departamentales y municipales a fin de garantizar la salud de todos y cada uno de los ciudadanos, derrotar al virus letal.

Vacunación en países

Según los datos del 3 de junio de 2021 del portal Our World in Data, Chile y Uruguay son los únicos países latinoamericanos que han logrado inmunizar a más de la mitad de su población con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus; Chile, que lleva administradas casi 18,9 millones de dosis, cuenta en la actualidad con el 56,6% de sus ciudadanos vacunados al menos de forma parcial.

En Uruguay, uno de los países latinoamericanos con la menor cantidad de habitantes, los 2,9 millones de dosis aplicadas se traducen en un 53,7% de cobertura a nivel nacional.

Entre los países que más dosis de vacunas aplicaron en América Latina, se destacan Brasil, con más de 68,9 millones, y México, con unos 31,8 millones. Sin embargo, ninguno de los dos logra superar todavía el 25% de población inoculada al menos con una dosis.

En Perú y Ecuador, la campaña de vacunación parece rezagada en cuanto a la proporción sobre la población. Perú, solo consiguió administrar al menos una dosis al 8,5% de su población, mientras que en Ecuador esta proporción es del 9,2%, en el informe, lamentablemente ni se menciona a Bolivia, porque las cifras de vacunación no superan a los países mencionados.