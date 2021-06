Roberto de la Cruz: «Es una vergüenza que un indígena se haga noquear con un camba»

Fuente: Gigavisión

En la ciudad de La Paz el exdirigente de la COR de El Alto, Roberto de la Cruz pidió a los indígenas del MAS ya no escuchar al expresidente, Evo Morales ni a García Linera, mucho menos a Quintana, todo para generar violencia.

Aseveró que no es posible que un indígena se «haga noquear con un camba» porque es una vergüenza para todos los indígenas. «No podemos solucionar los problemas con golpes patadas y puños», dijo el exdirigente.

De la Cruz, además le dice al diputado potosino del MAS, Antonio Colque que no sea cobarde u le recuerda que los indígenas no se quejan y por tanto no debería presentar denuncia a la comisión de ética.