Salen de prisión los líderes separatistas catalanes indultados

Todos los líderes independentistas de Cataluña han salido de prisión a las 12.00 horas del mediodía, tras los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sigue en directo la salida de prisión de los nueve líderes del independentismo de Cataluña tras los indultos.

13.25 ISABEL DÍAZ AYUSO ADVIERTE QUE NO PERMITIRÁ QUE LAS EMPRESAS Y LOS AUTÓNOMOS DE MADRID PAGUEN LA «FIESTA» DE LOS INDULTOS DEL PROCÉS

Isabel Díaz Ayuso ha condenado este miércoles los indultos a los presos del procés asegurando que no va a «consentir que ni la empresa ni los autónomos madrileños, y mucho menos el resto de los contribuyentes, paguen esta fiesta».

«Si el Gobierno lo pretende, antes lo pagará políticamente», ha advertido la presidenta de la Comunidad de Madrid a través de una declaración institucional que ha leído en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico.

A su juicio, «la sinrazón, la agresión independentista y la connivencia política de los que secundan este acto ilegal, no vencerá». Y ha apostillado: «Los españoles no permitirán jamás que se les ampute una parte de su país. [Lee la información completa de Marta Belver]

12.52 JUNQUERAS PIDE LA AMNISTÍA PARA «LOS 3.000 REPRESALIADOS»

Finalmente el ex vicepresidente Oriol Junqueras ha querido recordar la efeméride del 23 de junio cuando según la tradición catalana la «flama del Canigó» pasa por todas las hogueras para encenderlas en la verbena de San Juan.

Junqueras ha dicho: «Hoy cuando salimos de la prisión no se acaba nada, todo continua, somos 9 personas que nos añadimos al esfuerzo y el trabajo para la libertad de este país para la amnistía de los 3.000 represaliados, de la gente amenazada por procesos judiciales habidos y por haber, por los que están en el exilio, al trabajar por los represaliados trabajos por la libertad de este país», que es la independencia como le dijo alguno del público.

Junqueras ha remarcado que Cataluña «nos necesita más que nunca». «Trabajaremos para hacer desde la política lo que nunca debió salir del mundo de la política, volvemos a este camino, ya que no hay ideal más importante que el compromiso por la libertad de un país». «Seguiremos para cumplir el sueño de una república catalana», ha dicho.

La comparecencia acaba con el himno de CataluñaEls segadors mientras Jordi Sànchez sostiene la ‘flama del Canigó’ vinculada al solsticio de verano y símbolo de fuego purificador que llega a todos los rincones de Cataluña para Sant Joan y así encender las hogueras. Informa Germán González

12.49 RAÜL ROMEVA: «HOY NO SE ACABA NADA»

También el conseller Raül Romeva ha recordado que «hoy no se acaba nada, hay 3.000 personas que siguen procesadas y estaremos a su lado». «Saldremos a trabajar por la libertad, por la amnistía contra la represión, que nadie se equivoque», añadió y quiso acabar con «la república es una necesidad, es una herramienta para combatir las desigualdades».

«Es un camino irreversible para que todo el mundo esté contento de vivir en este país», ha dicho. Informa Germán González

12.46 LOS PRESOS INDEPENDENTISTAS FIRMAN LOS DOCUMENTOS PARA SU «LIBERTAD POR INDULTO»

Los presos independentistas firman los documentos para su «libertad por indulto». Jordi Sànchez y Carme Forcadell han compartido en sus redes sociales el momento de la firma de los documentos que les permiten salir de prisión.

12.44 TURULL: «EL SUPREMO Y LA AUDIENCIA NACIONAL SON EL GUÁNTAMO DE LA JUSTICIA»

Por su parte, Jordi Turull destacó que «El Supremo y la Audiencia Nacional son el Guántamo de la justicia y así lo ha dicho Europa» y añadió que «nos han dado un indulto condicional, revisable y parcial: Nuestro compromiso para culminar lo que iniciamos el 1-O no es ni condicional, ni revisable ni parcial». Informa Germán González

12.41 RULL: «SALIMOS CON LAS CONVICCIONES MÁS FUERTES QUE NUNCA»

Entre gritos contra los tribunales, el ex conseller Josep Rull ha remarcado que «son los que deben pedir perdón son los que golpearon el 1-O a la gente por ir a votar y querer ser libres, esa es la fuerza de este pueblo», «si no tuvisteis miedo el 1-O nosotros no tenemos derecho a tener».

Rull ha dicho: «salimos con las convicciones más fuertes que nunca». «Nosotros seguiremos luchando para conseguir la independencia y ganaremos». «Conseguiremos la independencia de Cataluña«, concluye. Informa Germán González

12.36 JOAQUIM FORN: «LUCHAREMOS POR LA AMNISTÍA Y LA VUELTA DE LOS EXILIADOS

El ex conseller Joaquim Forn remarca que «nos preocupaba cómo salir de la cárcel y aseguro que seguimos con convicciones inamovibles, son más fuertes, y seguiremos luchando por la independencia, contra cualquier forma de represión y lucharemos por amnistía y justicia en nuestro país así como la vuelta de los exiliados, como Puigdemont«. Informa Germán González

12.34 JORDI SÀNCHEZ: «NO ACEPTAREMOS NINGÚN SILENCIO A CAMBIO DE UN INDULTO»

Jordi Sànchez, ex líder de la ANC y miembro de JxCat, cree que es «un gran día» para Cataluña ya que «salimos juntos, dignos, de pie, para ganar la libertad de este país, no retrocederemos, no aceptaremos ningún silencio a cambio de un indulto».

«Salimos con la cabeza bien alta y con el corazón determinado a ganar lo que no pudimos el 1-O«, asegura Sànchez que lanza un mensaje a los votantes del referéndum: «Lo haremos, lo haremos juntos y lo haremos bien», ya que el estado no acepta los tribunales europeos.

«Seguiremos hasta que España sea condenada por el Tribunal de Derechos Humanos». Informa Germán González

12.31 EL GOBIERNO ELEVÓ EN EL ÚLTIMO MOMENTO DE CUATRO A SEIS AÑOS EL PLAZO A ORIOL JUNQUERAS PARA NO DELINQUIR

El Ministerio de Justicia y Presidencia del Gobierno llevaban meses trabajado y puliendo los expedientes para conceder los indultos a los líderes del procés. Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, llevó los documentos este martes al Consejo de Ministros en un sobre marrón.

Aunque el trabajo estaba hecho, hubo un cambio de última hora: en el caso de Oriol Junqueras, el periodo de condicionalidad para no volver a delinquir se elevó de cuatro a seis años. Se hizo después de que el líder de ERC proclamara el domingo su «compromiso» por la «defensa de la amnistía y la autodeterminación». [Lee la información completa de Raúl Piña]

12.26 JORDI CUIXART: «NO EXISTE EL INDULTO QUE HAGA CALLAR AL PUEBLO DE CATALUÑA»

Desde Lledoners, Jordi Cuixart, líder de Òmnium, asegura que «los catalanes nos hemos de sentir orgullosos de lo que hemos hecho» y que el primer recuerdo tras su salida es para Carles Puigdemont y el resto de los fugados. «Es un día para no renunciar, la represión no nos ha vencido ni nos vencerá, no existe el indulto que hará callar al pueblo de Cataluña«.

No callaremos nunca», dice Cuixart entre gritos de ¡lo volveremos a hacer’. «Si hoy los presos están fuera es porque Estado no ha permitido que estemos un día más, por la presión de Europa y de los catalanes. No tenemos miedo que tomen nota aquí y fuera. Seguiremos ejerciendo derechos de manifestación pacífica y no violenta, contra todos los poderes, estamos en nuestro derecho de protestar ante cualquier injusticia», dice Cuixart. Finalmente lanza un mensaje a la gente joven: «Sois los que habéis seguido dando la cara, que nadie os abarate los sueños» Informa Germán González

12.22 BANCO SABADELL, SOBRE LOS INDULTOS DEL ‘PROCÉS’: «TODO LO QUE VAYA ENCAMINADO A LA NORMALIDAD ES BUENO»

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha asegurado, preguntado por una valoración de los indultos a los presos del procés de Cataluña, que «todo lo que vaya encaminado a la normalidad es bueno», pues «da tranquilidad» tanto a consumidores como a empresas y «cualquier avance es bueno».

Así lo ha manifestado tras su intervención en las jornadas organizadas por la APIE, dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander.

«La convivencia es buena, la normalidad es buena, y lo que nos tenemos que limitar los que ocupamos posiciones en entidades económicas, más que políticas o sociales, es simplemente a todo lo que vaya encaminado a la normalidad», ha manifestado. Informa Europa Press

12.17 DOLORS BASSA, ÚLTIMA LÍDER INDEPENDENTISTA DE CATALUÑA EN SALIR DE PRISIÓN TRAS LOS INDULTOS

Dolors Bassa sale de prisión, es la última presa independentista que faltaba por salir tras los indultos. También está acompañada de diputados y consejeros del Govern. Entre otros, la han recibido las conselleras Laura Vilagrà, Teresa Jordà y Lourdes Ciuró, la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, y el secretario general de UGT, Camil Ros.

Dolors Bassa asegura que la «represión de ha acabado» y que estamos «en una carrera de obstáculos y que los indultos son el primer paso que nos obligan a utilizar la política y no la justicia». También asegura, que siguen muchos represaliados y considera una «ignomínia» que el Tribunal de Cuentas tenga una causa contable contra ella la semana próxima. Se despide con unos versos de un poema de Miquel Martí i Pol «todo está por hacer y todo es posible».

Considera que «se cierra una etapa», lo que es «un paso adelante» para conseguir lo que siempre «hemos defendido, nuestros ideales de autodetermnación son los mismos». Informa Germán González

12.14 TODOS LOS LÍDERES INDEPENDENTISTAS DE CATALUÑA SALEN DE PRISIÓN TRAS LOS INDULTOS

Los siete presos de Lledoners se abrazan con los miembros del Govern y diputados que han ido a recibirlos, como el presidente Aragonès. También hay numerosas personas que han querido acudir a apoyarlos tras los indultos. Gritos de Amnistía y 1-O ni olvido ni perdón, además de independencia. Informa Germán González

12.13 PUIGDEMONT: «SIN LA LIBERTAD COLECTIVA, LA LIBERTAD INDIVIDUAL NO SERÁ NUNCA PLENA»

«Sin la libertad colectiva, la libertad individual no será nunca plena», ha defendido Carles Puigdemont tras la salida de prisión de los indultados. El prófugo señala así el doble objetivo del independentismo una vez amarrada la medida de gracia del Gobierno: la amnistía para su libre regreso a España y la celebración de otro referéndum de autodeterminación, esta vez pactado. Informa Víctor Mondelo

12.08 LOS PRESOS EN LLEDONERS SALEN DE PRISIÓN TRAS LOS INDULTOS

Salen los presos en Lledoners con la pancarta Freedom for Catalonia y una ‘estelada’. Los siete de Lledoners posan ante los medios de comunicación con la pancarta y los ‘jordis’ hacen gestos de victoria con las manos. Informa Germán González

12.01 CARME FORCADELL SALE DE LA PRISIÓN DE WAD RAS

Carme Forcadell sale de la prisión de Wad Ras tras los indultos. Entre abrazos y aplausos, diputados ERC, JxCat y CUP así como presidenta Parlament Laura Borràs la reciben. Hay lloros y alegria.

Entre gritos de amnistía, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, asegura que «lo conseguiremos, la fin de la represión para todos los exiliados y represaliados».

Desde la puerta de la cárcel de Wad-Ras, Forcadell afirma que «hoy es un día de alegría para los que hemos salido de la cárcel y nuestra familia» pero «la alegría será completa cuando acabe la represión» y pueda volver los exiliados. «Es una pequeña victoria que hemos de usar para conseguir la gran victoria». Informa Germán González

11.59 TODOS LOS GRUPOS INDEPENDENTISTAS DE CATALUÑA RECIBEN A LOS PRESOS TRAS LOS INDULTOS

Nadie quiere perderse el momento. ERC, JxCat, Òmnium y la ANC han distribuido a sus representantes en las puertas de las tres prisiones. Casi todo el Govern y la cúpula del Parlament de cada formación acude a recibir a los presos. El presidente Pere Aragonès estará en Lledoners junto con los consellers Violant Cervera y Josep Maria Argimon, entre otros. Informa Germán González

11.52 JORDI CUIXART SALDRÁ CON SUS COMPAÑEROS A MEDIODÍA TRAS LOS INDULTOS

Jordi Cuixart era el único preso que estaba fuera de permiso cuando llegó el auto del Supremo con los indultos. Ha firmado su excarcelación y saldrá junto con el resto de independentistas en Lledoners a mediodía. Consellers del Govern empiezan a llegar a la prisión para recibirlos después de anular algunos de sus actos de agenda. Informa Germán González

11.46 TORRA CELEBRA LA LIBERACIÓN POR LOS INDULTOS: «TENEMOS EL MISMO OBJETIVO: SACAR A CATALUÑA DE LA PRISIÓN DE ESPAÑA»

También Quim Torra ha celebrado la liberación de sus compañeros de causa independentista tras los indultos. «Me alegro mucho por vosotros y por vuestras familias que se acabe la cárcel. Teníamos y tenemos el mismo objetivo: sacar a Cataluña de la prisión de España«, ha defendido el inhabilitado ex presidente de la Generalitat. Informa Víctor Mondelo

11.36 BORRÀS HOMENAJEA A LOS PRESOS DEL ‘PROCÉS’ EN EL PARLAMENT TRAS LOS INDULTOS

Laura Borràs ha convertido la recepción de la llama del Canigó en el Parlament -un acto con el que el nacionalismo celebra el solsticio del verano y la «unidad de la lengua catalana- en un homenaje a los presos indultados.

«Que esta llama que recibimos encienda el camino de la libertad, la salida de los presos de prisión, la vuelta de los exiliados y el fin de la represión», ha proclamado la presidenta de la Cámara catalana. Informa Víctor Mondelo

11.33 FOTO Y DECLARACIONES CONJUNTAS DE LOS PRESOS DEL ‘PROCÉS’ TRAS LOS INDULTOS

Hace dos días desde la Generalitat se aseguraba que los indultos llegarían con los presos de permiso por la verbena por lo que no habría la foto de la salida todos juntos. «No es un triunfo a celebrar», aseguraban.

La situación ha cambiado en dos días y ahora no sólo habrá foto y declaraciones conjuntas, en un escenario montado para la ocasión frente a la cárcel, sino que la plana mayor del independentismo acude a recibir a los indultados. Otra jornada para reivindicar una épica que se apaga. Informa Germán González

11.23 COLAU ABRE EL PLENO EXPRESANDO SU ALEGRÍA POR LOS INDULTOS

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha abierto la sesión plenaria del consejo municipal expresando su alegría por los indultos de los nueve condenados por el procés que hoy salen de la cárcel.

Colau ha hecho una referencia explícita al ex conseller de Interior, Joaquim Forn, que también fue concejal y primer teniente de alcalde del ayuntamiento, «un compañero con el que todos hemos tenido un buen trato». «Todos nos alegramos humanamente más allá de las diferencias políticas», ha asegurado la alcaldesa. Informa Efe.

11.17 EL SUPREMO ORDENA LA EXCARCELACIÓN DE LOS PRESOS DEL PROCÉS TRAS LOS INDULTOS

El Tribunal Supremo ha ordenado la excarcelación «inmediata» de los nueve líderes independentistas catalanes condenados por el procés, a quienes el Gobierno ha concedido el indulto apelando a «razones de utilidad pública».

Tras la publicación del real decreto en el BOE, la Sala de lo Penal ha dirigido un escrito a cada una de las correspondientes prisiones catalanas para que pongan en libertad a los condenados, que tienen previsto abandonar las cárceles a las 12.00 horas.

En concreto, el tribunal -al que corresponde ejecutar la gracia- ha dictado una providencia y un mandamiento de libertad para cada uno de los nueve presos indultados en los que ordena a los directores de los centros penitenciarios de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Puig de les Basses, en Figueres (Girona), y Wad-Ras de Barcelona la «inmediata libertad» de los presos. Informa Efe.

11.09 JORDI CUIXART POSA A LAS PUERTAS DE LLEDONERS

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmado este miércoles que «nada se acaba y todo comienza» después de que el Gobierno aprobase este martes los indultos a los presos del 1-O.

En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, el líder de esta entidad cultural ha añadido: «Salud y persistencia: ¡Viva Cataluña libre y siempre adelante!». Así ha reaccionado Cuixart, un día después de que el Consejo de Ministros aprobara la concesión de estas medidas de gracia, que se prevé que se harán efectivas este miércoles a las 12.00 horas, cuando saldrá de la cárcel de Lledoners.

El indulto llega a alguno de los presos de Lledoners recién salidos de permiso, q coincidiendo con la verbena de Sant Joan, les empezaba esta mañana. El resto debía salir de permiso a lo largo de la jornada e incluso alguno mañana. Al recibir el indulto el permiso se suspende. Informa Germán González.

10.59 LOS INDULTADOS RECOGEN SUS ENSERES PERSONALES

Las prisiones de Lledoners, Puig de les Basses y Wad-Ras han recibido la comunicación del Tribunal Supremo con la liquidación de condena de los nueve independentistas presos tras ser indultados por el gobierno. Ya han empezado a recoger enseres personales y saldrán todos juntos a las 12. Fuera les esperarán miembros del Govern, partidos y entidades soberanistas para recibirlos.

10.20 PERE ARAGONÈS CAMBIA SU AGENDA PARA RECIBIR A LOS INDULTADOS

El presidente Pere Aragonès ha cambiado su agenda, anulando reuniones con Cs y PP, para ir a recibir a los presos, lo que ha generado malestar en la oposición.