Salud: “No podemos permitir que instituciones estén vacunando a personas fuera del rango de edad”

El Ministerio de Salud recalcó este martes que no puede existir instituciones que desordenen la vacunación contra el Covid-19 aplicando otros criterios no contemplados en el cronograma oficial establecido para la inmunización.

La aplicación de una dosis de Sputnik V a Evaliz Morales, la hija del expresidente Evo Morales, desató una polémica. Ahora el Gobierno pide a los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) que fiscalicen y verifiquen estrictamente el uso de los inyectables.

“Los Servicios Departamentales de Salud tienen la obligación de fiscalizar, de verificar que las vacunas lleguen a los grupos que tienen que llegar. Nosotros no podemos permitir que existan aquí instituciones, seguridad social, ni ningún tipo, que estén vacunando personas fuera del rango de edad”, dijo la viceministra de Promocion, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro.

La hija del jefe del MAS, que trabaja en la Procuraduría General del Estado, accedió a una dosis a finales de mayo, con 26 años de edad, cuando en el país aún se inmuniza a la población mayor de 40 años o que padezca alguna enfermedad de base.

Declaraciones de la autoridad:

Salud inició una investigación, recabando información de la Caja Bancaria, donde Evaliz se vacunó y ahora se solicita que las autoridades departamentales del área sanitaria trabajen de forma conjunta con Contraloría para garantizar que las dosis lleguen a la población correcta.

“Son los Sedes los que tienen que verificar que se dé cumplimiento, somos tajantes, tenemos un plan de vacunación, que tiene un cronograma, que establece, no porque se nos ocurra, sino que responde a datos y metas que debemos cumplir, no es posible que exista seguridad social que pretenda cambiar y vacunar a otro rango de edad, no es posible aquello, los instructivos no es de carácter opcional”, agregó la autoridad.