Santa Cruz: 40 muertes este sábado por Covid-19, casi dos centenares de fallecidos desde el lunes

El Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz (Sedes) informó la noche de este sábado que este sábado fallecieron 40 personas a causa del coronavirus. La cifra de decesos sigue alta, desde el lunes ya suman 193 los fallecidos por el Covid-19.

17 municipios reportaron casos hoy con un índice de positividad del 22% en todo el departamento. Este sábado se registraron 781 nuevos contagios por coronavirus y en lo que va de la semana son 5.844 infectados por esta enfermedad.

​Carlos Hurtado, jefe de Epidemiología del Sedes, aseguró que la situación está lejos de estar controlada y aún no se ha llegado al pico de la enfermedad.

“Esto nos está mostrando que no estamos en el pico. Son 61 fallecidos más que la anterior semana, esto nos está mostrando que aún no estamos en el pico, de que no estamos entrando a una situación de control y estamos en una curva alta”, señaló Hurtado.