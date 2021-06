Se incrementó la cantidad de niños positivos a Covid-19 en Sucre

La cifra registrada en mayo triplicó el total del primer cuatrimestre de este año



Entre enero y abril de este año, el hospital del Niño “Sor Teresa Huarte” reportó 16 pacientes menores de edad positivos a coronavirus; solo en mayo se atendieron 42. La situación es diferente en el Gíneco Obstétrico “Dr. Jaime Sánchez”, donde hasta la fecha, según su director, no se presentó ni un caso de contagio de recién nacidos.

El director del hospital del Niño, Amedh Abutaha, informó que actualmente están internados dos niños de 5 y 9 años, uno de ellos con patología de base.

“Tenemos dos pacientes internados en Sala Covid con tratamiento específico y oxígenoterapia, pero están estables al momento”, declaró el galeno en entrevista con el programa “Redacción Central” de Correo del Sur Radio FM 90.1.

El Director dijo que en la última semana, de 42 casos sospechosos de tener covid-19, seis niños dieron positivo a las pruebas de antígeno nasal.

“Pero si comparamos, desde enero hasta abril hemos tenido 16 pacientes positivos, mientras que en mayo se incrementó a 42. Se ve que es más del 60% el incremento de los pacientes”, expresó Abutaha.

El Hospital del Niño tiene en este momento en su Sala Covid a dos menores de edad, una de 5 y otro de 9 años.

“Uno (de ellos) tiene patología de base, vino con un dolor abdominal, entró a quirófano, por lo que se diagnosticó como apendicitis aguda, se hizo la cirugía y los exámenes para covid salieron positivo”, detalló.

El otro paciente ingresó con un cuatro pulmonar característico de covid; presentaba una neumonía.

GÍNECO OBSTÉTRICO

En el hospital Gíneco Obstétrico la realidad es distinta, pues allí no se registró ni un solo caso de contagio en recién nacidos.

“Hemos tenido un caso sospechoso, pero no se confirmó. Prácticamente el covid no pasa la barrera placentaria, ni se transmite por la leche, es un contagio de forma indirecta que puede tener, y en los neonatos hasta los dos meses (hubo) cero contagio de covid, no hay nada”, informó a CORREO DEL SUR el director de dicho nosocomio, José Límber Ribera.

El médico explicó que el caso sospechoso fue calificado así porque una paciente con covid llegó al hospital y se creyó que el neonato pudo haber contraído la enfermedad, pero tras la prueba de laboratorio salió negativo.

Este caso se presentó en la segunda ola, es decir, el año pasado.

“Ahora, casi todos los días se operan cesarias con covid. En el centro tenemos nuestro quirófano, ahí abajo, y prácticamente ningún niño es positivo.

Son negativos todos”, remarcó Ribera.

La autoridad médica precisó que por semana reciben de dos a tres embarazadas con coronavirus, incluso de madres con seis meses de gestación.