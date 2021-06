Segundo día de protesta de trabajadores de la basura en la ciudad de La Paz

En puertas de la Alcaldía paceña se realizó este martes el segundo día de protestas y movilizaciones de trabajadores de la empresa La Paz Limpia que exige al municipio el pago de las deudas por el recojo de residuos para que puedan recibir sus sueldos.

Los dirigentes en el lugar denunciaron que las autoridades municipales pretenden pagar las deudas a finales de mes, lo que provocaría que se queden cerca de dos semanas sin poder cobrar salarios.

“Estamos en 15 y no podemos estar sin sueldos. La empresa hizo todo lo posible para pagarnos este tiempo, pero ya no puede hacer nada si es que no se paga la deuda”, dijo una de las dirigentes en el lugar.

​Los trabajadores paralizaron las inmediaciones del Palacio Consistorial de La Paz haciendo imposible el tránsito por el lugar.

La Secretaría Municipal de Medio Ambiente dijo que hubo un acuerdo con la empresa para que se difiera la deuda y la empresa realice los pagos sin inconvenientes, sin embargo los trabajadores aseguran que no se ha llegado a una solución.