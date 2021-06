Sin contratos, personal abandonó la sala Covid del Hospital de Bermejo

Fuente: https://elpais.bo

Ante la no cancelación de salarios y la no renovación de contratos, el personal que trabajaba en el área Covid del Hospital Virgen de Chaguaya de Bermejo no asistieron a sus fuentes laborales el 10 de junio del 2021. La responsabilidad recae en el Gobierno nacional, porque ese grupo de profesionales dependían de la fuente de financiamiento de ese nivel de Estado.

Milton Visacho, subdirector del Hospital Virgen de Chaguaya, explicó que el personal decidió ya no asistir a sus fuentes laborales porque les adeudan tres meses de salarios, pero principalmente porque desde el 8 de mayo fenecieron sus contratos y desde ese entonces trabajaron sin una recontratación por parte del Gobierno nacional, según una entrevista realizada por Play Noticias.

Ante esa situación, la parte administrativa pidió ayuda al área de Terapia Intensiva del nosocomio, con la finalidad de que asistan al paciente internado en el área Covid, pero eso también significó dejar descuidada la primera unidad de servicio mencionada.

Según Visacho, son 31 personas que dejaron de asistir al área Covid del Hospital Virgen de Chaguaya.