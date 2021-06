Sindicato de la Prensa de Oruro pide cuarentena rígida para romper cadena de contagios de Covid-19

Fuente: https://lapatria.bo

“Sabemos que no podemos erradicar la propagación del Covid-19 de forma definitiva, pero si podemos romper la cadena de contagios con la CUARENTENA RIGIDA por el tiempo que se considere necesario”, expresó este lunes el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro (STPO) mediante un pronunciamiento denominado “Por la vida y la salud de los orureños”, dirigido a las autoridades locales, representantes de sectores sociales y ciudadanía en general.

El STPO realizó un análisis del comportamiento del coronavirus en el departamento de Oruro y la crisis sanitaria que se desata a consecuencia de la pandemia, ante ese hecho, señaló que el panorama es desolador, con riesgos mortales cada vez más desesperantes.

“Este crítico panorama se traduce en las decenas de muertos, centenares de infectados y el desamparo de familias, cuya verdadera situación de salud no conocemos, porque no acuden a los centros de salud o definitivamente porque no encuentran atención a su desesperación y angustia; ante una mayor crisis de acogida, limitación o imposibilidad de acceder a medicamentos para contrarrestar el Covid-19”, se indicó en una parte del documento.

Asimismo, observó que la capacidad de las Unidades de Terapia Intensiva, están al límite, pese a los esfuerzos de ampliar más espacios para atender a la población.

“Muchas familias que tienen a sus seres queridos con Covid-19 son atendidos en sus domicilios, pero están en busca de oxígeno medicinal y medicamentos, en un contexto donde es tan difícil conseguir un tanque de oxígeno para salvar la vida de sus seres queridos”, se afirmó.

Argumentó el STPO que los contagios por día sobrepasaron las 200 casos, y solo en la última semana se registraron 1.121 casos; los decesos también se incrementaron, provocando el colapso en el Cementerio General, por ello, las familias de los fallecidos tienen que esperar dos hasta tres días para la cremación de los cuerpos de sus seres queridos.

“Entendemos que muchas familias que viven de los ingresos que generan día a día, pero en la vida existen prioridades y una de ellas es la salud de toda la población, porque con salud podemos trabajar y cuidarnos entre orureños”, reflexionó.

Al mismo tiempo, se lamentó la falta de conciencia y disciplina de muchos ciudadanos en las medidas de bioseguridad, aspecto que hace que el número de infectados siga en ascenso, pese a las campañas mediáticas e interinstitucionales.

Por eso motivo se pidió a las autoridades departamentales como a los representantes de las organizaciones sociales, asumir acciones y decisiones en bien de la salud pública.

“El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro convoca a todas las instituciones y organizaciones a concientizar a sus bases y a la población en general para evitar el incremento el número de infectados con Covid-19 en nuestro municipio y en todo el departamento”, se dijo.

Añadieron que esta convocatoria se traduce en una cruzada de sentimiento e identificación con el dolor y permanente zozobra de las familias orureñas; asumiendo la acción de precautelar, cumplir interna y externamente todos estos llamados por el bien de la colectividad.

Asimismo, se reiteró a las autoridades departamentales y municipales tomar decisiones en bien de la Salud Pública, en base a criterios técnicos y científicos que permitan precautelar la salud de los y las orureñas y no lamentar más decesos en nuestro departamento y municipio.

El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro, demandó realizar una lectura real y vivencial dejando de lado exigencias de sectores que satisfacen a pocos en desmedro de los más y clama por la voluntad de servicio y preservación de la vida, que es uno de sus principios.

“Instamos a los dirigentes y representantes de todos los sectores e instituciones de Oruro asumir decisiones responsables en bien de sus propios afiliados y precautelando la salud e integridad de las familias. La decisión que se tome hoy definirá el futuro de muchas familias, por lo que es fundamental velar por la salud para garantizar la vida de los orureños”, se subrayó en el pronunciamiento.