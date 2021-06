Suboficial fallece en situación dramática por Covid; la Policía Boliviana da sus explicaciones

La muerte por COVID-19 del suboficial de la Policía, Víctor Hugo Montaño, causó conmoción debido a que antes de fallecer realizó videos en que denunciaba un abandono y pedía ayuda de sus superiores, quejándose porque los habían destinado a Tarija.

Ante lo sucedido, la Policía salió a aclarar que no hubo irregularidades en el cambio de destino del suboficial de Cochabamba a Tarija y, además, señaló que estaba aislado en un establecimiento de la institución para estos casos, pero su familia decidió llevárselo para supuestamente darle una mejor atención.

En los videos difundidos del suboficial se le escucha quejarse de que no tenía ni agua caliente en el centro de aislamiento en Tarija y cuestiona que lo hayan destinado a esa región.

“Por favor ayúdeme. Estoy aquí botado como perro. Estoy con COVID, lejos de mi familia, de mis hijos, ayúdeme, no sé porque me han cambiado (a Tarija) no le hecho daño a nadie”, dijo en una de las grabaciones.

El hijo del suboficial denunció que su padre fue destinado a Tarija sin fundamento y a pesar de que tenía diabetes. En entrevista con Red Uno, señaló también que al suboficial le habían pedido 3 mil dólares para ser devuelto a Cochabamba, pero no quiso emprender un proceso por temor a ser dado de baja.

El comandante departamental de Tarija, Said Ávila, indicó este viernes que el suboficial Montaño llegó destinado a esa región hace unos dos meses y que se le brindó vivienda en instancias policiales, dado que no tenía familia en ese lugar.

Indicó que, cuando un compañero suyo dio positivo a COVID, se le instruyó a Montaño hacerse la prueba cuyo resultado fue el mismo. El Comando indicó, mediante comunicado, que el policía fue aislado en un Centro de Aislamiento y que el 3 de mayo estaba asintomático.

El coronel Ávila indicó que, al estar asintomático, se permitió que la familia del suboficial, específicamente su hijo, se lo lleve a su domicilio, previa firma de un documento. El policía falleció el 10 de mayo en Cochabamba.

El comandante nacional, coronel Jhonny Aguilera, negó que haya irregularidades con el cambio de destino del suboficial Montaño. Afirmó que, de haber existido una solicitud para que retorne a Cochabamba, la misma habría sido tratada.

Recalcó que se firmó un documento para que la familia se lleve al suboficial, supuestamente para darle mejor tratamiento, aunque al parecer eso no ha acontecido.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reiteró que el hijo del suboficial lo retiró del Centro de Aislamiento de Tarija, al día siguiente de que fue internado.

Dijo que cuando estaba bajo cuidado de la Policía, se realizó todos los esfuerzos, pero cuando fue retirado del Centro perdió el control de la salud del efectivo.

Respecto a la denuncia de cobro para cambiar el destino, el Ministro manifestó que lo sucedido fue un “hecho fortuito” y que se puede politizar sobre este tema.

“Saben (los policías) que en cualquier momento del año, en cualquier época del año pueden ser destinados de un departamento a otro, cuando así el país lo requiera. Ellos tienen un servicio a la patria y, lamentablemente, esta persona ha perdido la vida no en Tarija, no en el destino se lo habría destinado, sino perdió la vida en el departamento de Cochabamba en atención a que uno de sus familiares lo había llevado”, agregó.

La autoridad se adhirió al dolor de la familia por la pérdida del suboficial.