Tarija: Señalan que los mercados municipales cumplen las medidas de bioseguridad

Fuente: https://elperiodico.com.bo

La responsable de los mercados Municipales, Martha Alcoba, informa que los mercados del Municipio cumplen con todas las medidas de bioseguridad necesarias, que ayudan a combatir el Covid-19 en la región.

«No estamos de acuerdo con las declaraciones de las autoridades de Salud, de que los mercados no cumplen las medidas de bioseguridad, eso no es así, nosotros hacemos varios controles a los mercados municipales y podemos asegurar que los mercados municipales cumplen con estas normas, indicar también que la zona del mercado campesino no es de nuestra competencia pero de igual manera, nosotros tratamos siempre de coadyuvar con ellos para hacer cumplir estas medidas», declaró Alcoba.