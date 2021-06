Trabajadores de salud protestan en el Hospital Oncológico exigiendo pago de cinco meses de salario

“Si no le pagan a los médicos y a las enfermeras se irán a otro lado y el domo se va a cerrar”, advirtió Figueroa.

Fuente: Red Uno, Cadena A

Ana Figueroa, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Niños con Cáncer de Santa Cruz se encuentra protestando en el frontis del Hospital Oncológico desde el lunes 14 de junio, junto a representantes del personal del nosocomio, exigiendo al gobierno nacional la cancelación de cinco meses de salario que aún no han sido devengados desde hace cinco meses al personal de salud.

“Si no le pagan a los médicos y a las enfermeras se irán a otro lado y el domo se va a cerrar”, lamenta con temor

Por su parte, Carmen Villagómez, directora Nacional de Salud de CONALJUVE dijo que las protestas se mantendrán de manera indefinida hasta que el Gobierno atienda la situación.

La doctora Patricia Vedia dijo que no han parado de trabajar durante cinco meses, además de que no han cobrado sus sueldos, hay ocho personas que no tienen contrato desde febrero, por lo que piden que se normalice sus condiciones de trabajo.

“Estamos en una trágica situación en el oncológico, donde no sólo no tenemos sueldos, sino tampoco hay respiradores”.