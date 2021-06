UTI colapsa en Trinidad y rechazan pacientes

Los contagiados están en estado crítico. Mientras las autoridades locales se demoraron en entregar medicamentos.





La capital del Beni continúa expuesta a los estragos del Covid-19, mientras que las contradicciones de sus autoridades no terminan de dar tranquilidad a la población. En medio de la interpelación del Concejo Municipal al director de Salud, éste admitió que no se había entregado remedios desde que asumieron la gestión el pasado 3 de mayo. Además, las unidades de terapia intensiva de la Caja Nacional de Salud (CNS) rechazaron pacientes por no contar con espacio, y el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), aseguró que ya se encontraron casos de Hongo Negro en la capital.

Sin espacio. En la capital del Beni, en estos momentos no existen Unidades de Terapia Intensiva (UTIS) vacías. Las cinco con las que cuenta el Hospital Trinidad, que funcionan además en los ambientes del Centro de Salud Central, están completamente llenas con pacientes Covid-19. Por otro lado, las 10 UTIS con las que cuenta la CNS, también se encuentran llenas, incluso han tenido que rechazar un paciente por falta de espacio.

«Por falta de espacio han sido rechazados los pacientes, hemos tenido como unos dos o tres pacientes en estos últimos cuatro días, que requerían ventilador, pero al no tener un espacio no se ha podido ingresar. Estamos con 10 pacientes en el área de terapia intensiva, todos pacientes entubados, críticos, y en el área de medicina interna, leve y moderado, tenemos 16 pacientes internados», declaró Pedro Mercado, coordinador de los Domos de la CNS.

Se hizo esperar. Este miércoles, un mes después de haber asumido como alcalde de Trinidad, Cristian Cámara, entregó un lote de medicamentos para los centros de salud, con un valor estimado de 182 mil bolivianos. Hubieron denuncias que la anterior gestión no dejó medicamento necesario.

Fuente: eldia.com.bo