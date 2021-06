Vacío de poder: Salvatierra y Rivero entran en contradicción

Fuente: Página Siete / La Paz

Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado de Bolivia, y Susana Rivero, exdiputada del MAS, se contradicen en torno a si hubo o no “vacío de poder” en 2019. Mientras la primera sostuvo que sí hubo un vacío de poder y que quienes lo provocaron fueron supuestamente Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, y Luis Fernando Camacho, excívico y actual gobernador de Santa Cruz, la segunda aseguró que no hubo tal vacío.

Un día después de que Carlos Mesa se presentara a declarar ante la Fiscalía y se acogiera al derecho al silencio, Rivero, exprimera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, se apersonó de forma voluntaria al Ministerio Público para declarar. “He traído mis pruebas de que nunca hubo vacío de poder”, dijo la exdiputada el 18 de junio.

“He venido a declarar voluntariamente, no he sido convocada, porque creo, como política, como actora, como boliviana, tener la responsabilidad con el país y con las víctimas de venir a hablar lo que vi, lo que sé y lo que viví”, aseguró frente a los periodistas en las puertas del Ministerio Público.

No obstante, un día antes, el 17 de junio, Salvatierra en entrevista con el programa No Mentirás dijo que en 2019 se provocó un vacío de poder. “(…) Carlos Mesa se paró afuera de la Asamblea Legislativa, el 10 de noviembre, antes de que yo renuncie, a decir que nadie del MAS iba a asumir. Eso no quita su nivel de responsabilidad. Que no intente lavarse las manos el señor Carlos Mesa, porque él estaba provocando un vacío constitucional, que también lo había provocado Luis Fernando Camacho”.

Consultada, por la conductora del programa televisivo, “¿quién provoca el vacío de poder, dice que Carlos Mesa provoca el vacío de poder?”, Salvatierra respondió: “Carlos Mesa es uno de los actores que provoca el vacío de poder, sí”.

El domingo, Mesa sostuvo, en declaraciones a Erbol, lo siguiente: “Qué valor tiene desde el punto de vista constitucional la opinión de Adriana Salvatierra, de Juan Pérez, de Carlos Mesa y de José Luis Aliaga… Son opiniones. Las opiniones que se hayan podido dar son irrelevantes, lo que vale es la sucesión constitucional, lo que vale es la Constitución Política del Estado, lo que valen son los hechos”.

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) en la Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia Octubre de 2019 – Enero de 2020, que la pasada semana remitió al papa Francisco y al Ministerio Público, señala que después de las renuncia de las autoridades de la línea de sucesión, el 11 de noviembre de 2019 “el país estaba sumido en un vacío de poder”.

El 29 de abril, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que sostiene que Jeanine Añez, conforme a la Constitución, cumplió con su deber de llenar el vacío presidencial, provocado por la renuncia del expresidente Evo Morales.

“(El Parlamento Europeo) subraya que, de conformidad con la Constitución boliviana, la expresidenta Añez cumplió plenamente con su deber como vicepresidenta segunda del Senado, al colmar el vacío presidencial provocado por la dimisión del expresidente Evo Morales tras los disturbios violentos desencadenados por la tentativa de fraude electoral”, se lee en la resolución.